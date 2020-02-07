館長勝訴！李天鐸轟他7前科挨罰30萬 還須連續道歉15天

館長「陳之漢」受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台；國安局退役上校李天鐸卻在臉書批館長「是有7項前科的人」。士林地院今判賠30萬，李須在臉書道歉15天，可上訴。

臉書粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」一則在2019年5月20日的貼文指出，館長是有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪及共同強制罪七項前科的網紅。貼文還稱總統蔡英文「瘋了」，與館長共同錄製莒光園地「我從軍我驕傲」節目；蔡以為三軍都不知館長過去？

館長主張，遭李攻擊隔天拿出良民證澄清，不過李沒道歉，還在個人粉絲專頁繼續攻擊。李還稱7項前科一論是引述自網路，他沒有必要查證也無法律責任問題。

館長指自己曾服海軍陸戰隊、曾參加921震災，退役後與人合資健身俱樂部，熱心公益不遺餘力，卻遭李損害個人形象，請求賠償50萬；李須在臉書粉專公開道歉連續15天。

開庭時李天鐸坦承未經查證散播不實訊息，願賠償館長10萬元並刊登道歉。