影／台南街頭上演追捕通緝犯 過程驚險萬分

27歲林姓男子是槍砲通緝犯，台南市警局第五分局開元派出所下午2時獲報，發現林的行蹤，蘇姓巡佐等人搭乘巡邏車在開元路上發現該可疑車輛攔下，下車趨前盤查，隨後兩員警分乘兩部警用機車到場支援，他見警心虛駕車加速逃逸，但遇前方大批機車在開元陸橋前停等紅燈，林急剎打開車門欲逃竄，致兩員警人車倒地後，仍奮勇撲向前合力將他制伏，過程驚險萬分。

警方調查，開元派出所員警接獲民眾110報案，蘇等4名員警趕到現場處理，尾隨可疑車輛約6分鐘，終於發現該車行蹤，未料，林開車加速逃逸，剛好前方大批機車在前方停等紅燈，他急剎開車下車逃竄。