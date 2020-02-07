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雲林神棍涉虐打母子致死雙屍命案 還教唆兒子焚屍母親

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
經營神壇的陳男以怪力亂神控制同居人一家人。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣男子陳勝宏經營神壇，結識來神壇問事的郭女，郭女進而帶著母親、弟弟及三名幼小子女，一家五口和陳勝宏同居，陳以神力控郭一家人，用郭母為人頭四處借錢；去年六月間，陳涉嫌教唆郭女弟弟將母親活活打死，並與陳柏安等人焚屍棄屍，後來陳勝宏又涉嫌打死郭女弟弟，原本一樁單純的人口失縱案，演變成母子雙亡命案

雲林地檢署檢察官上月間偵查終結，依傷害致死、偽證、遺棄等罪起訴在押的陳勝宏、陳柏安兩兄弟，郭女被依偽證罪起訴。

去年六月二十八日雲林縣虎尾分局據報在虎尾與二崙交界的橋下，一名拾荒者發現一具被燒成白骨的屍體，已難辨身分，雲林地檢署檢察官李文潔和虎尾偵察隊長李志文，想起十天前有一起人口失蹤協尋案，由於沒被燒到的屍體部位也呈現腐爛，請來協尋報案人郭姓女子（三十四歲）也認不出來。

檢察官從一小片沒被燒到的衣角進行比對，並對死者採樣比對DNA，到去年七月二十八日化驗出來，確認死者是60歲的郭母；當天檢察官傳死者女兒來確認，發現郭女並不傷心，檢察官覺得奇怪，當天下午，警方又傳來消息，指郭女的弟弟也疑被打成重傷送醫不治。

檢察官李文潔肯定這起母子接連死亡案，一定不單純；當時神壇宮主陳勝宏指稱，郭女弟弟係因借錢不還，被地下錢莊的人打成重傷，晚間用餐時，只聽見郭男「啊！」一聲倒地，趕緊送醫急救無效。

檢警暗中調查，從神壇宮主陳勝宏和郭女的行蹤和通聯，逐一比對調查，且郭的弟弟被打得遍體鱗傷，肋骨斷裂，檢警從監視器發現郭男當晚被送醫是陳勝宏和另一人合力將郭扛上車送醫，但陳始終堅不實吐另一人是誰；後來才查出另一男子是陳勝宏的弟弟陳柏安，因通緝在案陳才不吐實

去年底，檢警依此突破陳勝宏和郭女及陳柏安的心防，坦承是兄弟兩人合力把郭的弟弟毆傷致死；至於郭母之死，陳勝宏及郭女供稱，郭的弟弟平時就常對郭母施暴，事發當天郭男認為媽媽對神壇的神明不敬，一怒之下，像魔鬼附身般，把母親打得庵奄一息，還坐在沙發上看他母親斷氣。郭母死後，再由郭和陳勝宏與陳柏安一起棄屍，汽油焚屍是由郭所為。

檢方指出，該案證據並不明確，係因一張LINE圖片，郭男把母親打得庵奄一息並坐在重傷的母親身旁的照片，傳到陳勝宏的手機，成為這起人口失蹤案變成雙屍命案的破案關鍵。檢方認為，由於郭已死無對證，陳勝宏是否參與殺人屍或殺人滅口，檢警將再深入追查。

郭男疑被以魔力附身教唆把母親打得奄奄一息，傷重母親躺在沙發，他仍若無其事。記者蔡維斌／翻攝
陳勝宏以棍棒教訓同居人郭女的弟弟，除了敲頭，還用棒球棒直擊郭男，形如虐待一般。記者蔡維斌／翻攝
陳勝宏以棍棒教訓同居人郭女的弟弟，除了敲頭，還用棒球棒直擊郭男，形如虐待一般。記者蔡維斌／翻攝

檢察官 命案 殺人 屍體
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