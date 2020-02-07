避免武漢肺炎傳染 毒防機構暫緩特定對象訪視

武漢肺炎危機，高雄市毒品防制局也動起來。今天毒防局探訪毒品防治據點，關心各據點的防疫物資是否充足時，防治機構表示，受武漢肺炎影響，已要求輔導員對曾去疫區的藥癮者，暫緩居家訪視。

高雄市毒防局長阮清陽今天率員訪視輔導藥癮對象的據點，發送防疫海報，並請受託機構員工做好健康管理，落實勤洗手、多喝水、咳嗽時戴口罩、避免出入人多的密閉空間，阻絕病毒傳染。

牧愛生命協會也是高雄市毒防局 「預防兒少施用毒品個案輔導」計畫的受託機構之一。阮清陽到訪時，也依規定量體溫、戴口罩才進入協會，了解口罩等防疫物資是否足夠用。他提醒各輔導據點，在疫情未減緩期間，須做好健康管理，尤其訪視個案時應留意防疫，共同杜絕「嚴重特殊傳染性肺炎」蔓延。