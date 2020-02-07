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廣州實施封閉式管理 要求滯留疫區者不得返城

避免武漢肺炎傳染 毒防機構暫緩特定對象訪視

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市毒防局長阮清陽（右）視察毒防機構，也戴口罩接受工作人員量體溫。記者林保光／翻攝

武漢肺炎危機，高雄市毒品防制局也動起來。今天毒防局探訪毒品防治據點，關心各據點的防疫物資是否充足時，防治機構表示，受武漢肺炎影響，已要求輔導員對曾去疫區的藥癮者，暫緩居家訪視。

高雄市毒防局長阮清陽今天率員訪視輔導藥癮對象的據點，發送防疫海報，並請受託機構員工做好健康管理，落實勤洗手、多喝水、咳嗽時戴口罩、避免出入人多的密閉空間，阻絕病毒傳染。

牧愛生命協會也是高雄市毒防局 「預防兒少施用毒品個案輔導」計畫的受託機構之一。阮清陽到訪時，也依規定量體溫、戴口罩才進入協會，了解口罩等防疫物資是否足夠用。他提醒各輔導據點，在疫情未減緩期間，須做好健康管理，尤其訪視個案時應留意防疫，共同杜絕「嚴重特殊傳染性肺炎」蔓延。

牧愛生命協會執行長吳美麗表示，目前防疫物資還足夠，已要求輔導人員訪視個案，必須先打電話，了解受訪對象是否曾到疫區或有無疑似症狀，如果有類似狀況，則暫緩訪視，並提醒及時就醫，維護受輔對象及機構人員健康。

高雄市毒防局長阮清陽（左二）至牧愛生命協會，發放防疫海報。記者林保光／翻攝

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