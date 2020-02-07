玩網路遊戲對嗆輸贏 兩男竟持刀槍赴約恐嚇被送辦

曹姓男子與劉姓男子在網路遊戲上互嗆，1月31日凌晨相約在台南市金華路一段當面輸贏，曹竟夥同鄭姓友人分持刀械及改造手槍到場，雙方一言不和大打出手，劉在拉扯中搶下刀械，立即開車逃離現場，對方開了一槍反擊，所幸是啞彈未傷及無辜，警方循線逮捕曹、鄭兩嫌，並依槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌送辦。

今年1月31日凌晨3時，台南市警六分局接獲110報案，轄區金華路一段有民眾遭男子持刀恐嚇，經線上巡邏員警趕往現場了解。劉姓男子表示，開車返家時，突遭2名不明男子持刀械恐嚇，對方並嗆攜帶槍械，他在拉扯中搶下刀械，隨即開車逃離。警方在現場路面拾獲疑似啞彈1顆。

警察局長周幼偉獲悉後高度重視，立即指示警六分局成立專案小組，經報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦。經多方查訪後，專案小組發現2部自小客車涉嫌重大，通知車主到案說明外，持續追查同案共犯下落。