玩網路遊戲對嗆輸贏 兩男竟持刀槍赴約恐嚇被送辦
曹姓男子與劉姓男子在網路遊戲上互嗆，1月31日凌晨相約在台南市金華路一段當面輸贏，曹竟夥同鄭姓友人分持刀械及改造手槍到場，雙方一言不和大打出手，劉在拉扯中搶下刀械，立即開車逃離現場，對方開了一槍反擊，所幸是啞彈未傷及無辜，警方循線逮捕曹、鄭兩嫌，並依槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌送辦。
今年1月31日凌晨3時，台南市警六分局接獲110報案，轄區金華路一段有民眾遭男子持刀恐嚇，經線上巡邏員警趕往現場了解。劉姓男子表示，開車返家時，突遭2名不明男子持刀械恐嚇，對方並嗆攜帶槍械，他在拉扯中搶下刀械，隨即開車逃離。警方在現場路面拾獲疑似啞彈1顆。
警察局長周幼偉獲悉後高度重視，立即指示警六分局成立專案小組，經報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦。經多方查訪後，專案小組發現2部自小客車涉嫌重大，通知車主到案說明外，持續追查同案共犯下落。
專案小組前天持搜索票，順利查獲曹姓男子，他另涉恐嚇等案遭台南地檢署發布通緝在案，將他緝捕歸案。昨天則拘提同案共犯鄭姓男子到案，隨後起出涉案的改造槍枝1把。警方訊問後依涉嫌恐嚇與槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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