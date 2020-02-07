口罩不要買有毒？無業男網傳假消息被法辦
無業陳姓男子上月底在個人臉書貼文「口罩不要買有毒」，被民眾檢舉到警政署長信箱，刑事局今天通知說明，他稱看電視報導大陸新聞指口罩有毒，好意提醒大家注意，警詢後依傳染病防治法函送法辦。
刑事局上月23日起查處有關武漢肺炎假訊息，截至昨天已偵辦42件，其中移送21件26人，多因散播「確診」不實消息被查辦。
上班族陳姓女子上月底在批踢踢貼文「台中有確診、內湖也有了」，刑事局接獲疾管署函文告發，昨天通知到案，她稱從臉書社團轉貼，不知是假訊息。
刑事局說，不實疫情訊息可能讓民眾心生恐懼、延誤就醫，甚至不配合防疫措施，嚴重將影響整體疫情控制，持續查處避免引起恐慌。
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