嘉義縣警局6個警分局偵查隊長人事大風吹全部調整

嘉義縣警察局長廖宗山到任逾1年，今天發布人事命令，大幅度調整6個警分局及刑事警察大隊偵查隊長、分隊長、小隊長及偵查佐等共8人服務單位，強化偵查能量，下周一生效。

警局說，相關人員、單位調整如下:民雄分局偵查隊隊長潘學輝調派水上分局偵查隊隊長。朴子分局偵查隊隊長黃偉展調派刑事警察大隊科技偵查隊隊長。水上分局偵查隊隊長陳俊廷調派民雄分局偵查隊隊長。布袋分局偵查隊隊長林志鴻調派朴子分局偵查隊隊長。

中埔分局偵查隊隊長陳建承調派刑事警察大隊偵查第一隊隊長。竹崎分局偵查隊隊長林乙皓調派中埔分局偵查隊隊長。刑事警察大隊偵查第一隊隊長馮永嵩調派竹崎分局偵查隊隊長。刑事警察大隊科技偵查隊隊長陳坤宗調派布袋分局偵查隊隊長。

警局說，近期毒品及詐欺案件查緝績效卓越，顯見所有警察對治安用心及付出；在年總統暨立委選舉治安維護及加強春節重要節日勤務工作圓滿落幕後，為持續活絡刑事幹部對各地方布建及精進領導統御能力，依相關人員職期年資、工作績效、職務歷練等通盤檢討後調整。