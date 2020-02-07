快訊

直播／武漢肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心1600記者會

廣州實施封閉式管理 要求滯留疫區者不得返城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣警局6個警分局偵查隊長人事大風吹全部調整

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣警察局今天發布人事命令，大幅調整6個警分局及刑警大隊偵查隊長、分隊長、小隊長及偵查佐等共8人服務單位。記者魯永明／攝影

嘉義縣警察局長廖宗山到任逾1年，今天發布人事命令，大幅度調整6個警分局及刑事警察大隊偵查隊長、分隊長、小隊長及偵查佐等共8人服務單位，強化偵查能量，下周一生效。

警局說，相關人員、單位調整如下:民雄分局偵查隊隊長潘學輝調派水上分局偵查隊隊長。朴子分局偵查隊隊長黃偉展調派刑事警察大隊科技偵查隊隊長。水上分局偵查隊隊長陳俊廷調派民雄分局偵查隊隊長。布袋分局偵查隊隊長林志鴻調派朴子分局偵查隊隊長。

中埔分局偵查隊隊長陳建承調派刑事警察大隊偵查第一隊隊長。竹崎分局偵查隊隊長林乙皓調派中埔分局偵查隊隊長。刑事警察大隊偵查第一隊隊長馮永嵩調派竹崎分局偵查隊隊長。刑事警察大隊科技偵查隊隊長陳坤宗調派布袋分局偵查隊隊長。

警局說，近期毒品及詐欺案件查緝績效卓越，顯見所有警察對治安用心及付出；在年總統暨立委選舉治安維護及加強春節重要節日勤務工作圓滿落幕後，為持續活絡刑事幹部對各地方布建及精進領導統御能力，依相關人員職期年資、工作績效、職務歷練等通盤檢討後調整。

警察 朴子
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

人口多 民雄國小幼園擴建 打造「貓咪」建築

校舍太小人太多 民雄國小幼兒園今擴建動土

減速慢行顧荷包 嘉義這三路段實施移動式測速

民雄出租套房火警 疑電線走火

相關新聞

菲律賓貨櫃夾3474片！違規出口口罩 郵包闖關最多

高雄關2月3日於一只出口至菲律賓之貨櫃中，查獲夾藏管制口罩3,474片，此為口罩管制出口以來，第一宗於海運出口貨櫃查獲違...

玩網路遊戲對嗆輸贏 兩男竟持刀槍赴約恐嚇被送辦

曹姓男子與劉姓男子在網路遊戲上互嗆，1月31日凌晨相約在台南市金華路一段當面輸贏，曹竟夥同鄭姓友人分持刀械及改造手槍到場...

口罩不要買有毒？無業男網傳假消息被法辦

無業陳姓男子上月底在個人臉書貼文「口罩不要買有毒」，被民眾檢舉到警政署長信箱，刑事局今天通知說明，他稱看電視報導大陸新聞...

宜蘭一街友遭刺死 兇嫌是另一名街友遭羈押

宜蘭本月5日傳出有街友遭刺，不幸身亡，涉嫌行兇的另一名街友，警方送辦，檢方聲押獲准。

IG傳中國醫藥學院有武漢肺炎假消息 男大生遭送辦

台中市一名20歲林姓男大生在個人Instagram(IG)社群軟體散布「台中中國醫藥學院裡面已經有一個武漢肺炎的人在進行...

嘉義縣警局6個警分局偵查隊長人事大風吹全部調整

嘉義縣警察局長廖宗山到任逾1年，今天發布人事命令，大幅度調整6個警分局及刑事警察大隊偵查隊長、分隊長、小隊長及偵查佐等共...

偷排廢水無視停工令 台南歸仁電鍍廠被送辦

台南市歸仁區1家電鍍廠去年偷排廢水遭勒令停工，但台南市政府環保局發現電鍍廠仍持續作業，昨天聯合稽查當場逮獲，依法送辦

台南高鐵虛擬貨幣交易1500萬強盜案 檢方起訴7嫌

台南市去年11月28日台南高鐵站前發生泰達幣交易強盜案，葉姓夫婦遭搶走現金1500萬多元，檢警2個月來陸續逮捕蔡姓男子等...

男子不爽遭吃嫰草 酒瓶敲傷熟女頭部 警速逮

新北市一家卡拉OK昨晚發生一起男女酒客打架糾紛，李姓女子遭酒醉陳姓男子涉持酒瓶敲傷頭部，李女送醫後縫了6針，雖無生命危險...

建築聞人邱名福爆豪宅糾紛 曹坤茂兩百萬交保

建築聞人邱名福向刑事局檢舉，指多年前他有債務糾紛，因此找來友人曹坤茂登記紘琚建設負責人，並在天母營建「天母紘琚」豪宅，雙...

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

高雄市鳳山區昨天深夜有一群人在街頭押人，5名男子涉嫌要把1名王姓男子塞進BMW轎車後車廂，雙方僵持中，1名路過女子見義勇...

建築聞人邱名福爆豪宅糾紛 主嫌曹坤茂妻百萬交保

建築聞人邱名福向刑事局檢舉，指多年前他有債務糾紛，因此找來友人曹坤茂登記紘琚建設負責人，並在天母營建「天母紘琚」豪宅，雙...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。