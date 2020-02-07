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IG傳中國醫藥學院有武漢肺炎假消息 男大生遭送辦
台中市一名20歲林姓男大生在個人Instagram(IG)社群軟體散布「台中中國醫藥學院裡面已經有一個武漢肺炎的人在進行隔離了」等不實訊息，台中市檢警昨天下午循線逮捕林男，男大生訝異自己發在限時動態的訊息，未查的後果竟然這麼嚴重，警詢後依違反傳染病防治法罪嫌函送。
上月30日，Instagram(IG)社群軟體有網友轉傳一張寫有「台中人注意口罩請帶好！沒事不要進醫院！台中中國醫藥學院裡面已經有一個武漢肺炎的人在進行隔離了！」等不實訊息，遭網友轉傳議論。
台中市檢警接獲嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心通報，昨天下午循線找到家住台中市的林姓男大生，林男見警方到場嚇傻眼，坦言因友人傳訊息給他，他未多加查證，就將訊息以限時動態方式發出，沒想到後果這麼嚴重。
警方指出，林男將不實訊息以限時動態發出，不特定民眾都可看見訊息內容，已達到散播不實訊息要件，警詢後將林嫌依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」送辦。
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