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宜蘭一街友遭刺死 兇嫌是另一名街友遭羈押
宜蘭本月5日傳出有街友遭刺，不幸身亡，涉嫌行兇的另一名街友，警方送辦，檢方聲押獲准。
警方發現，59歲的陳姓街友與54歲的林姓街友，平常都在宜蘭河濱公園附近活動，但兩人不和，經常有小摩擦。
本月5日下午，兩人又一言不和，陳姓街友涉嫌拿水果刀刺向林，林的臉部與手臂遭刺，其中一刀刺到手臂，拔不出來。林姓街友跑到附近求救，警方趕到送醫，但林因傷重不治。涉嫌行兇的陳姓街友被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。
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