偷排廢水無視停工令 台南歸仁電鍍廠被送辦

台南市歸仁區1家電鍍廠去年偷排廢水遭勒令停工，但台南市政府環保局發現電鍍廠仍持續作業，昨天聯合稽查當場逮獲，依法送辦。

台南市環保局人員今天指出，歸仁區這家電鍍廠去年7月被查獲以沉水式馬達將未經處理的電鍍廢水，以塑膠軟管偷排到廠外溝渠，去年10月遭勒令停工。

未料，這家電鍍廠持續作業，環保局發現電鍍廠仍有車輛進出，自來水錶依舊有用水紀錄，廠內傳出機器運作聲響，環保局及台南市警察局昨天在廠外埋伏，利用電鍍廠大門開啟，迅速進入廠區蒐證。

稽查人員當場逮獲電鍍廠內3座五金零件清洗滾筒正在運轉，廠內人員見狀立刻關閉電源，環保局以事證明確，未遵循停工命令，違反水污染防治法第34條第1項，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科最高新台幣500萬元以下罰金，全案移送台南地檢署偵辦。