自認戴安全帽搶超商沒問題 嫌犯14小時內落網

一名林姓男子5日闖入桃園市蘆竹區一家超商，脅迫店員交出香菸與啤酒，並搶走3萬多元現金；警方獲報後透過監視錄影器畫面，在14小時內逮捕男子，並依強盜罪嫌移送究辦。

桃園市政府警察局蘆竹分局今天發布訊息指出，22歲的林姓男子5日晚間手持尖刀闖入蘆竹區一家超商，並脅迫店員交出收銀機內的現金新台幣3萬5000元，同時搶走貨架上23包香菸，與冷凍櫃內6瓶啤酒。

警方表示，林男犯案後騎乘機車逃逸，超商店員隨即報案，而員警在調閱上百支監視器影像後，查出林男可能藏身的地點，並漏夜埋伏，並於昨天持桃園地檢署所核發的拘票，進入屋內順利逮捕林男。

警方指出，林男看到入內攻堅的警方大吃一驚，自認在行搶時全程戴安全帽，可以避開身分查緝，卻仍在犯後14小時內落網。

男子在警局接受訊問調查後，被依強盜罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。