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首宗口罩走私口案 輸菲貨櫃夾藏3474片口罩

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

首宗口罩走私案被查獲，財政部今天表示，高雄關2月3日在一出口至菲律賓的貨櫃中，查獲夾藏管制口罩3474片，此為口罩管制出口以來，第一宗於海運出口貨櫃查獲違規出口的管制口罩，也是單次查獲口罩片數最多者。

關務署表示，海關已將出口管制口罩列為查緝的重點項目，自109年1月24日至109年2月5日，已分別自旅客攜帶出境及以郵包、快遞、貨櫃等方式運送出口等處，查獲違規出口管制口罩計582件，查扣口罩數量138,302片。

此次高雄關的出口貨櫃夾藏口罩案件，是一只40呎貨櫃，原申報貨名為H型鐵及玻璃纖維桶，關員開櫃檢查時，櫃口以一大型養殖桶擋住，經以大型機具移開後，才於40呎貨櫃的最底層查獲夾藏口罩3474片。

關務署表示，查獲的違規管制口罩均已由海關人員儘速移送衛生福利部疾病管制署指定地點，全力配合國內防疫需求。

關務署說明，查獲違規出口管制口罩案件中包括以旅客攜帶出境者24件10521片、以郵包寄送者543件121421片、以快遞寄送者14件2886片，及以貨運方式夾藏者1件3474片，其中以郵包寄送案件最多，約佔全部案件數93.3%。

關務署呼籲，民眾務必配合政府相關防疫規定，於管制期間內，出境旅客每人攜帶口罩最多為5盒(250片)，且不得以郵寄、快遞或貨運方式出口，請民眾共體國艱確實遵守，以免因違反規定遭海關裁罰，海關亦將持續加強出口貨物的查緝，確實執行國內口罩管制措施。

口罩 海關
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