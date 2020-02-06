高鐵台南站1500萬強盜案 主嫌新北市落網追回613萬元

台南市去年11月28日台南高鐵站前發生泰達幣交易強盜案，葉姓夫婦遭搶走現金1500萬多元，檢警2個月來陸續逮捕高姓嫌犯等8人，專案小組昨天獲報在逃謝姓主嫌與親友出遊，北上新北市圍捕，謝企圖開車衝撞警方，經員警還擊且擊破車輪，謝見大勢已去才投降就範，並追回贓款613萬多元，全案並移送台南地檢署偵辦。

專案小組調查，葉姓男子去年11月27日晚間8時，在LINE通訊軟體上與買家商議以30.05元兌換虛擬貨幣泰達幣1顆，雙方談妥價錢及數量，決定以1500多萬元現金，向對方購買虛擬貨幣泰達幣共50萬顆，並約定見面現金交易。

葉及妻子隔天傍晚5時41分，將現金分裝在行李箱及背包，依約與歹徒在高鐵台南站前交易，未料，過程中歹徒下車與葉面談交易，並以清點現金為由，要求葉搭上對方所駕駛懸掛失竊車牌的黑色賓士，方便清點現金。

待葉上車後驚覺歹徒欲搶劫現金1500多萬元，拉開車門欲逃離現場，反遭歹徒推出車外，致葉身體多次擦挫傷，歹徒強盜財物得逞後駕車逃逸。歸仁分局獲報後與刑事局第八大隊組成專案小組分工調查。