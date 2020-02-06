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高鐵台南站1500萬強盜案 主嫌新北市落網追回613萬元
台南市去年11月28日台南高鐵站前發生泰達幣交易強盜案，葉姓夫婦遭搶走現金1500萬多元，檢警2個月來陸續逮捕高姓嫌犯等8人，專案小組昨天獲報在逃謝姓主嫌與親友出遊，北上新北市圍捕，謝企圖開車衝撞警方，經員警還擊且擊破車輪，謝見大勢已去才投降就範，並追回贓款613萬多元，全案並移送台南地檢署偵辦。
專案小組調查，葉姓男子去年11月27日晚間8時，在LINE通訊軟體上與買家商議以30.05元兌換虛擬貨幣泰達幣1顆，雙方談妥價錢及數量，決定以1500多萬元現金，向對方購買虛擬貨幣泰達幣共50萬顆，並約定見面現金交易。
葉及妻子隔天傍晚5時41分，將現金分裝在行李箱及背包，依約與歹徒在高鐵台南站前交易，未料，過程中歹徒下車與葉面談交易，並以清點現金為由，要求葉搭上對方所駕駛懸掛失竊車牌的黑色賓士，方便清點現金。
待葉上車後驚覺歹徒欲搶劫現金1500多萬元，拉開車門欲逃離現場，反遭歹徒推出車外，致葉身體多次擦挫傷，歹徒強盜財物得逞後駕車逃逸。歸仁分局獲報後與刑事局第八大隊組成專案小組分工調查。
歷經2個多月抽絲剝繭，檢警專案小組陸續將涉案高、劉、凃、蔡、吳、周、郭、楊姓等8名查緝到案。專案小組昨天循線得知，在逃主嫌謝姓男子與親友出遊，派員北上新北市三峽地區圍捕，謝不甘就範企圖開車衝撞警方，經員警當機立斷依法勇敢還擊，擊破車輪，謝見大勢已去才投降就範。全案經調查後，已先行移送台南地方檢察署偵辦，且追回贓款613萬4600元。
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