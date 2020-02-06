妨害秩序罪上路 台東首例移送7名鬥毆犯嫌

刑法妨害秩序罪第150條修正案已於今年1月17日生效上路，台東警分局1月30日偵辦一起暴力事件，將7名鬥毆傷人犯嫌依妨害秩序罪移送法辦，成為台東首例。

台東警分局表示，刑法妨害秩序罪第149條及第150條規定，公眾場所滋事者，最重處5年有期徒刑，已受解散命令3次以上不解散，且助勢者可處6月以下有期徒刑，首謀者最重可處3年徒刑。

今年1月30日傍晚6點多，2名男子僅因乘車糾紛，遭7名男子約至市區一間檳榔攤內談判，過程雙方發生肢體衝突，2名被害人遭7名犯嫌毆打受傷，警方獲報處置，將犯嫌帶回偵辦。

由於以往對此類案件發生，警方皆以社會秩序維護法辦理，刑責處3日以下拘留或新台幣18000元以下罰鍰，不過，因刑法第149條及第150條修正案已於今年1月17日生效，警方妨害秩序罪移送，也成為台東首例。

台東警分局呼籲，新修正法上路，社會大眾勿以身試法，別再以為聚眾滋事、街頭鬥毆僅以違反社會秩序維護法裁處罰款了事。