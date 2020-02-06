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建築聞人爆豪宅糾紛 檢警搜索約談五人

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
天母紘琚（中山北路7段81巷28弄）。記者蘇健忠／攝影

建築聞人丘名福向刑事局檢舉，指多年前他有債務糾紛，因此找來友人曹坤茂登記紘琚建設負責人，並在天母營建「天母紘琚」豪宅，雙方約定建案完銷後利潤對拆，但曹坤茂卻不履約，造成他2億元損害，涉及背信。

台北地檢署今天指揮刑事局搜索6處地點，約談曹坤茂與邱姓妻子到案，預計晚間移送檢方複訊。

邱名福在建築圈小有名氣，曾搶進國寶集團成為股東之一，掌管福座開發；邱名福在社會上關係十分良好，資金雄厚，才推號稱天母最頂級豪宅「天母紘琚」，每坪130萬元銷售，2017年全部完銷。

邱名福也是前家格建設老闆，當時檯面上掛名的家格董事長，就是曹坤茂。

邱名福10多年前曾在住家附近遭2名歹徒強擄上車，音訊全無，警方組成專案小組偵辦，研判是起擄人勒贖案件，邱名福後來在台北市新凱飯店前獲釋平安返家。

警方後來逐一過濾清查歹徒身分，分別在桃園，新莊，萬華等地逮捕綽號「木柵猴」的主嫌曾高陽等5人。

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