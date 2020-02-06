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又見大麻工廠隱身出租套房！他自學種84株大麻遭逮裁押

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市林姓男子藏匿北部，在某電梯大樓自種、製造大麻毒品，涉嫌反毒品危害防制條例，遭高雄地檢署聲押獲准。記者賴郁薇／翻攝

檢警又破獲電梯大樓潛藏大麻工廠！高雄市林姓男子藏匿北部，在某電梯大樓自種大麻，不斷移植分株；檢警據報持票搜索，果然起獲84株大麻活株、毛重352公克的未乾燥大麻半成品、及大麻製造設備等證物，涉嫌違反毒品防制條例，高雄地檢署複訊後，認定林涉嫌重大，前天向高雄地院聲押獲准。

據了解，29歲林嫌是高雄人，卻藏匿北部，租下約20多坪大電梯大樓套房，暗自栽種、製造第二級毒品大麻。林嫌疑透過網路自學栽種，最初從幾株種子開始培植，經不斷移植分株，發展出大麻工廠規模，不法情事長達半年之久。

檢警掌握情資，得知林嫌獨身游移北部藏身地，南、北檢警合力查緝，在高雄地檢署指揮下，由楠梓分局、北市刑大偵五隊、新北市警局共組專案小組，本月3日持票北上查緝，在林嫌藏匿處外埋伏多時，待他不備、準備外出時，一舉亮票搜索。

當時屋內僅有林嫌一人，警方在屋內隱密房間中，查獲84株大麻活株、毛重352公克的未乾燥大麻半成品、及大麻製造設備。林嫌初步未否認犯行，專案小組隨即連夜將人載返高雄接受調查。業經高雄地檢署複訊，認定林嫌涉嫌重大，且懷疑他幕後另有上游，向法院聲押，高雄地院4日裁准羈押，專案小組將向上擴大追溯。

高雄市林姓男子藏匿北部，在某電梯大樓自種、製造大麻毒品，涉嫌反毒品危害防制條例，遭高雄地檢署聲押獲准。記者賴郁薇／翻攝

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