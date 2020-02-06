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毒品通緝男子躲查緝 推女友出面販毒先後遭警逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
警方從陳姓男子身上查獲海洛因塊封緘方式精良，疑似透過專業機器加工以利存放，將持續追查毒品來源及背後販毒網絡，防止毒品危害擴散。記者王長鼎／翻攝

新北市毒品通緝陳姓男子為避免販毒遭警方查緝，唆使黃姓女友出面與下線交易，試圖掩人耳目，新北市刑大經多日跟監埋伏，本月4日趁陳男與友人外出時將他逮捕，警方在從陳男身上起獲大量海洛因、安非他命等毒品，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵三隊日前破獲毒品案件，向上溯源調閱相關監視器畫面，發現出面進行交易毒品是一名女子身影，再經擴大追查，發現41歲陳姓男子因毒品案件遭到士林地檢署發布通緝在案，為順利從事販毒行為，同寺規避在外進行交易行動遭警方攔查，竟指使42歲黃姓女友與毒品下線面交，自己則躲在後方七車內監控。

據了解，黃女前日因案遭三重警方查緝落網，市刑大本月4日下午見時機成熟，趁陳男外出準備進行毒品交易時，在板橋區長壽街公園旁將他逮捕，並起獲海洛因55.11公克，安非他命244.56公克及5萬元現金，一旁同行的42歲蕭姓女子也被警方查出遭到士林地檢發布毒品通緝，蕭女身上也查獲持有安非他命4公克及K他命0.5公克，警詢後將兩人依毒品罪嫌移送偵辦。

新北市刑大毒品查緝溯源中心指出，警方從陳姓男子身上查獲海洛因塊封緘方式精良，疑似透過專業機器加工以利存放，將持續追查毒品來源及背後販毒網絡，防止毒品危害擴散。

警方從陳姓男子身上查獲海洛因塊封緘方式精良，疑似透過專業機器加工以利存放，將持續追查毒品來源及背後販毒網絡，防止毒品危害擴散。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝
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