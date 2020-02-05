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3名泰女貪圖新台幣4千元 夾藏11公斤K毒來台

2020-02-05 10:57聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

泰國女子拉莉、娜塔亞、肯妮受同國籍女子卡拉妮之託，去年10 月2日夾藏毒品來台，娜塔亞及肯妮在台中機場，被財政部關務署台中關人員查獲，在兩女行李箱共查扣K他命11公斤餘，而拉莉同月4日要搭機出境為警逮獲，台中地院依違反毒品危害防制條例等罪將拉莉等3女起訴。

去年9 月間，拉莉（39歲）、娜塔亞（34歲）、肯妮（43歲）受泰國籍女子卡拉妮請託，以由卡拉莉支付台灣、泰國的機票及住宿等費用，分別給予娜塔亞、肯妮各新台幣4000元，給與拉莉新台幣2000元並免除泰銖4萬元借貸債務，為她自泰國攜帶物品至台灣，經4女允諾。

當日晚間，卡拉妮在泰國曼谷與3女見面，將夾藏毒品的行李箱及現金各4000元交付娜塔亞、肯妮，另交付現金2000元及手機給拉莉，並指示拉莉帶娜塔亞、肯妮攜帶行李箱至台灣，入住位在台中市區的奇異果快捷旅店。

拉莉等3女於去年10月2日，自泰國搭機至香港，再轉搭港龍班機抵達台中國際機場，經財政部關務署台中關人員查驗發現娜塔亞、肯妮所攜帶的行李箱內藏有毒品，查扣K毒5946公克、5972公克。

航調處調查官再於10月4日下午，持檢察官核發的拘票，在台中機場拘提準備出境的拉莉，並查扣2支手機。拉莉等3女供稱不知行李箱內有毒品，檢方將3女予以起訴。

泰國女子拉莉、娜塔亞、肯妮夾藏11公斤K他命來台，台中地院依違反毒品危害防制條例...
泰國女子拉莉、娜塔亞、肯妮夾藏11公斤K他命來台，台中地院依違反毒品危害防制條例等罪將拉莉等3女起訴。圖／本報資料照
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泰國毒品

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