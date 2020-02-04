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超商半夜遭洗劫、員工被反綁 主謀竟是欠債的前店長

2020-02-04 15:29聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子曾擔任某超商店長，竟找來當時一起工作呂姓店員、謝姓友人謀劃洗劫該超商，3人持玩具槍恫嚇並綑綁吳姓店員，搜刮收銀機內近2萬元現金平分，李落網供出呂、謝共犯；法院考量李等均認罪，犯罪手段非凶殘予以減刑，依結夥攜帶凶器強盜罪各判處3人有期徒刑3年6月，可上訴。

檢警調查，李男（26歲）積欠地下錢莊債務，加上之前在超商當店長，清楚店內現金存放、金庫位置，去年3月3日凌晨3點多，和呂男（21歲）、謝男（28歲）進入超商，由呂佯裝顧客和吳姓店員聊天，李、謝趁隙溜進倉庫並剪斷攝影機，謝企圖撬開金庫沒得逞，謝則把監視器主機裝袋拿走。 

3人空手而歸心有不甘，開會討論後決定持模型店買來的玩具槍行搶，再次闖進超商喝令吳員配合，還將他書手捆綁在後，呂再大肆搜刮收銀機1萬9939元，得手後隨即逃逸平分；警方依監視器逮人，3人落網後在警詢、偵訊過程均坦承不諱。

法院審酌，李等雖分別持玩具槍威嚇吳姓店員，並向他恫稱「我們只要錢，你乖乖配合就好」，之後推著吳進倉庫，並用繩索反綁，並交代吳5到10分鐘再出來，可見3人強盜期間沒有攻擊吳害他受傷，手段並非凶殘，惡性非重大不赦。

另李男落網後即坦承犯行，同時供出謝、呂等同夥，2人在親友、警方規勸下主動投案，事後也和被害人達成調解，加上犯罪所得非巨，法院認為若科處最輕本刑7年以上有期徒刑，有情輕法重，客觀上足以引起一般同情，依刑法59條減刑。

另考量3人正值青壯年、四肢健全，有適當謀生能力，卻以強盜方式取財，依結夥攜帶凶器強盜罪，各判處3人有期徒刑3年6月。

李姓前店長因欠債，和當時的呂姓員工、謝姓友人謀議搶超商，3人均被依結夥攜帶凶器強...
李姓前店長因欠債，和當時的呂姓員工、謝姓友人謀議搶超商，3人均被依結夥攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑3年6月。記者曾健祐／攝影
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超商強盜地下錢莊

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