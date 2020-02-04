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竹聯內戰 2陣營互擄人 逼洗門風較勁

2020-02-04 00:36聯合報 記者林昭彰／新北報導

竹聯幫月堂陳姓男子（中）昨天被警方破門逮補。 記者林昭彰／翻攝
竹聯幫月堂陳姓男子（中）昨天被警方破門逮補。 記者林昭彰／翻攝
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新北市新莊近來爆發竹聯幫兩大堂口內戰，雙方分別擄走對方人馬，動私刑凌虐後，再脅迫拍攝「洗門風」影片上傳臉書；警方掌握影片內容有開槍恐嚇畫面，逮捕竹聯幫玄月會四成員，檢方偵訊後聲押主嫌陳俊男獲准。

警方指出，卅五歲的陳俊男自恃有竹聯幫背景，自詡為「新莊土地公」，號稱月堂玄月會副會長，平日擁槍自重，帶領莊男、王男、羅男等三名幫眾，分別在新莊、泰山、林口、樹林等地涉及多起暴力事件。

陳俊男去年十二月因投資糾紛，帶領莊男等人持球棒前往林口區一家中古車行，砸爛多輛進口跑車，車商損失約八百萬元，警方當時將陳等四人提報治平對象。

陳俊男等四人上月又在樹林區，擄走自稱竹聯幫仁堂明仁會新莊分會長的陳姓男子（廿歲），將陳押到林口某高爾夫球場凌虐，脅迫滿身是血的陳拍下「洗門風」道歉影片，再上傳臉書示威。

影片在各黑道群組瘋傳後，引發明仁會背後「大哥」弘仁會不滿，隔日發動幫眾把陳俊男的二名小弟擄走痛毆，同樣拍攝道歉影片上傳臉書討顏面。

警方事後通知雙方到案，雖然彼此都不提告，仍被移送新北地檢署，訊後交保。

由於影片內容有開槍示警、暴力血腥畫面，新北市刑警大隊與新莊、樹林等分局組成專案小組，鎖定竹聯幫玄月會展開調查蒐證，前天到陳俊男等人藏匿的三重一處豪宅攻堅，當時陳等四人均在屋內，明知警方荷槍實彈卻拒不開門，但因位在廿四樓無處可逃，只能任由警方破門束手就擒。

竹聯幫

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