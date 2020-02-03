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台南傳槍響 超商前汽車遭開8槍1人輕傷

2020-02-03 17:06中央社 台南3日電

台南市新市區昨晚傳槍響，蕭姓男子和2名友人同乘1輛汽車停在超商前廣場，突然遭人連開8槍，造成蕭男嘴唇撕裂傷，警方今天已鎖定作案對象，全力追緝中。

台南市政府警察局善化分局初步調查，蕭男和2名友人同車，昨晚9時許停靠在新市區民族路一家超商前廣場，突然有輛汽車靠近，對方搖下車窗，向蕭男的汽車連開8槍後逃逸，造成蕭男嘴唇撕裂傷，友人趕緊將他送醫。

警方在現場找到2顆彈殼及1顆彈頭，蕭男乘坐的汽車車身及車窗都有彈孔；蕭男等人則供稱未和他人結怨，警方隨即展開調查，已鎖定槍手追緝中。

超商警察

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