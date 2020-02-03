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攻堅曝光！私刑凌虐脅拍道歉影片 霹靂小組逮竹聯幫4人

2020-02-03 15:24聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

同在新北市大新莊地區混跡的2名陳姓竹聯幫份子，互相不爽又有金錢糾紛，上個月先後擄走對方人馬，動用私刑痛毆凌虐、脅迫拍攝道歉影片上傳臉書。警方鎖定月堂陳姓會長，昨天出動霹靂小組至三重區攻堅逮捕4嫌、查扣2把手槍，依違反組織犯罪條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方指出，35歲陳男自恃有竹聯幫背景，平日自詡為「土地公」號稱月堂會長，擁槍自重帶領35歲莊男、34歲王男、28歲羅男，在新北市泰山、林口、樹林等地涉及多起暴力鬥毆事件，去年12月疑因投資糾紛，4人分持球棒到林口區某中古車行砸店搗毀多輛汽車造成損失約800萬元。

事後林口警分局即陸續蒐集相關犯罪事證，提報為治平專案檢肅對象，孰料這4人上個月又在樹林地區，擄走對外自稱竹聯幫明仁會新莊分會長的20歲陳姓男子，押到林口區某高爾夫球場痛毆凌虐、脅迫拍攝道歉影片上傳臉書。

此舉引發20歲陳男背後「大哥」不滿，隔日又發動幫眾把「土地公」的2名小弟擄走痛毆、拍攝道歉影片上傳臉書。事後警方通知雙方到案說明，雖彼此都不提告，仍被依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署，訊後交保候傳。

接著新北市刑警大隊再與林口、新莊、樹林警分局組成專案小組，報請新北地檢署檢察官褚仁傑指揮偵辦，鎖定月堂陳姓會長等4嫌過年期間藏匿在三重區重新路一段某高級社區，昨天下午5時許調派霹靂小組持搜索票和4張拘票攻堅破門。

陳男、莊男、王男、羅男4人當時均在屋裡，雖然門口裝了監視器，明知警方荷槍實彈到訪仍拒不開門，但因位在24樓高層豪宅也無處可逃，任由警方破門進屋才束手就擒，屋內搜出2把道具槍和空氣槍、44發子彈、2把開山刀、2副手銬、變造車牌等證物。

4嫌偵詢後依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

霹靂小組攻堅破門逮人。記者林昭彰／翻攝
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警方在屋內搜出手槍、刀械、手銬等犯罪證物。記者林昭彰／翻攝
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竹聯幫月堂陳姓男子（中）昨天被警方破門逮補。記者林昭彰／翻攝
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林口竹聯幫

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