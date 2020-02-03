擄走靈骨塔商人 14小時拿1400萬現金、5人遭起訴

31歲李姓男子去年7月夥同小弟，擄走鄭姓靈骨塔商人，14小時內拿走鄭男和其親友現金1400萬元，逼迫簽下4千萬本票，才釋放鄭男。士林地檢署日前偵結，認為李等5人涉犯強盜而擄人勒贖等罪嫌，依法提起公訴。

李和鄭因骨灰罐交易認識，曾從事靈骨塔生意，疑似不滿鄭男「賺了一筆大的」，懷疑生意受阻，去年7月12日晚上8時許，帶著多名小弟到鄭男位在北市大同區辦公室討債。

不料，李直接拿出辣椒槍抵住鄭的頭部、李姓少年拿著伸縮刀比劃，逼迫鄭簽下4千萬元本票，還從保險櫃及鄭身上取出共860萬元現金，交給22歲王男拿回自己住處藏放。

起訴指出，李等人食髓知味，繼續要求鄭以賭博輸錢為由，打電話給郭姓、廖姓朋友和妻子借錢，14小時內拿走1400萬元現金。李命23歲林男、李姓少年開車到士林區找郭拿100萬元，26歲邱男二度驅車至大同區找廖，共拿340萬元現金。

13日上午6時許，李把鄭男擄到汐止區汽車旅館，再要求鄭的妻子許女準備100萬贖金，直到上午9點55分，把鄭載到新北市三重區，收受許女100萬贖金後，釋放鄭男。

去年10月士檢發出拘票，拘提李等人到案。李辯稱，曾交付4百萬現金給一名男子，要用來投資鄭男，但鄭男不還錢，才會上門討債，已經他和解了，歸還1000萬元。李的司機22歲唐姓司機供稱，無法確認鄭男是否有欠錢，把人載往汽車旅館就離開了。

23歲林姓男子供稱，聽說鄭有黑道背景、鄭和李有債務糾紛，才會過去，槍枝是李給的，不知道後來發生何事，都是聽李的指示行事。邱供稱，鄭、李2人有說有笑一起下樓，不知道向廖拿的錢要做麼，到汽車旅館後，在另一個房間和人聊天。王男供稱，有帶辣椒槍但沒拿出來，鄭從保險櫃拿出很大一筆現金，聽李的指示拿回其住處放。