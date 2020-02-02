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獨／警爆口罩存量2周是假新聞 中市警局：沒領到是個案

2020-02-02 15:27聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局因應武漢肺炎疫情，要求第一線與民眾接觸的警員需配戴口罩，台中市警局行政科在1月30日時接受本報詢問時指出，市警局的口罩存量足夠因應第一線警員使用2周以上，不過新聞上線後，有網友在臉書社團「為警察加油」反映，他所任職的單位並沒發口罩，質疑是「假新聞」。台中市警局行政科表示，市警局以3500名估算第一線警力，每人每天使用一片，存量超過5萬片，上月31日、本月1日也已陸續配發1萬片口罩到各單位，若有同仁會因業務需求與民眾接觸而未領到口罩，可向單位主管或向市警局行政科反映。

台中市警局因應武漢肺炎疫情，上月29日展開相關防疫作為，並要求第一線與民眾接觸的警員需配戴口罩，台中市警局行政科強調，市警局有2周以上的口罩存量，不過消息一出後，有在台中市警局刑警大隊的外勤刑警在臉書社團「為警察加油」留言反映，他所任職的單位並沒有領到口罩，留言「我們單位就沒提供，這是假新聞」。

台中市警局行政科長李長塽表示，市警局以第一線3500名警力、每名警員每日使用一個口罩估算，市警局存量有超過2周的分量，近日也都陸續向廠商採購口罩、調貨，因應未來需求，近二日也已配發1萬個口罩提供給需求單位，存量有2周以上。

為何有市刑大的刑警反映沒有領到？李長塽說，特定個案沒領到口罩的原因不一，但口罩並非發到台中市警局所有的人都有，而是有業務需求、會跟民眾第一線接觸的警員，若有刑警沒領到，可能屬於單位內部控管問題，會向市刑大提醒，若刑警辦案會與民眾接觸，就需提供口罩給刑警。

李長塽說，根據統計，市刑大內部就有4000個口罩存量，足以提供外勤隊同仁使用，若因調貨不及或有其他突發狀況，也都可以向行政科要求支援口罩，都不成問題，未來中央會再配發徵調的口罩給市警局等防疫單位，相信更能降低調控口罩的緊張程度，但以目前狀況，市警局都會維持在每日提供3500名警力1個口罩，維持14天的數量。

台中市警局有基層在臉書社團反映，任職單位沒有領到口罩，質疑市警局口罩庫存量。圖／...
台中市警局有基層在臉書社團反映，任職單位沒有領到口罩，質疑市警局口罩庫存量。圖／摘自臉書社團為警察加油
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因應武漢肺炎疫情，台中市警局要求第一線會與民眾接觸的警員，都需配戴口罩。圖／報系...
因應武漢肺炎疫情，台中市警局要求第一線會與民眾接觸的警員，都需配戴口罩。圖／報系資料照
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