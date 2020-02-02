影／女友醉倒別的男人家 手機不接演成街頭大亂鬥

台中市蕭姓女子今天凌晨在北區錦南街的男性友人住處飲酒，席後醉倒在友人住處，蕭女的葉姓男友奪命連環叩，蕭女因醉倒沒接電話，最後電話是被一名男子接起，葉醋勁大發，找來馮姓、徐姓兩名友人助陣，前往理論，今天清晨5時許，雙方10餘人在錦南街頭鬥毆，警方出動快打部隊到場，但多數涉案人已鳥獸散，僅剩負傷的葉等3人就醫，全案將依違反社維法，陸續通知涉案趙姓男子等人到案。

據查，蕭姓女子（24歲）今天凌晨在北區錦南街的男性友人住處喝酒，現在有七至八人在場，蕭女不勝酒力，醉倒在友人家，蕭女的葉姓男友（26歲）因不斷撥電話給蕭女，要詢問蕭女行蹤，但蕭女因已醉倒，沒接電話，葉不斷撥手機後，最後由在場的一名男子接起，葉聽到蕭女醉倒在其他男子的住處，醋勁大發，找來馮姓（25歲）、徐姓（25歲）男子幫忙，一起到錦南街外理論。

雙方人馬在今天清晨5時許在北區錦南街益民商圈理論，一言不合大打出手，過程中有人持棍棒及尖銳物品攻擊，驚動附近居民報案，台中市第二警分局育才所通報快打部隊等28名警力到場，到場時，多名涉案人已鳥獸散，只剩下蕭女、葉、馮、徐等人負傷待援，其中馮的屁股被利器割傷，有一道5公分的傷口，經送醫縫合後無大礙。

警方已循線鎖定在逃的涉案人身分，目前已帶到趙姓男子（26歲）等3名涉案人，將陸續帶回涉案人釐清案情，全案暫依違反社會秩序維護法、傷害等罪偵辦。