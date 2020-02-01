嚴防武漢肺炎乘船入境 海巡署加強力道驅逐越界陸船

行政院副院長陳其邁1月31日上午與各縣市首長進行防疫視訊會議時，澎湖縣長賴峰偉提及，大陸漁船越界捕撈可能成為「武漢肺炎」防疫缺口，為避免疫情擴散，海洋委員會主委李仲威今天上午邀集海巡署進行專案視訊會議，要求加強海上執法強度，強力驅離越界大陸船隻。

因應越界漁船可能成為武漢肺炎防疫缺口，李仲威今天上午邀集海巡署長陳國恩、6名海巡分署長等重要幹部進行專案視訊會議，要求加強執法強度及密度，並規畫大型船艦、機動船隊，在越界熱區海域加強巡弋，遇有越界大陸船隻，即強力驅離。

海巡署將提高海上巡邏密度，特別是中國大陸漁船作業密集地區，加強雷達及守望的監偵，以最高標準全程掌握海上目標動態，發現海上併靠目標，即派遣線上巡防艇前往查察。另強化港口各項安檢工作，運用紅外線熱顯像等科技輔勤，加強澎湖地區查緝工作，防堵國人或陸籍人士從非正常管道返（來）台。