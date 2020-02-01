米奇大戰毛怪 酒醒才知將友人誤認仇人打到頭破血流

真的是豬隊友！台中市藍男一行人替友人舉辦主題趴慶生，藍扮成毛怪、許男穿著米老鼠米奇服裝，接續到海產店續攤，因喝酒與隔壁桌發生爭執，「米奇」竟喝太醉，將友人「毛怪」誤認為仇人，無視他人勸阻，持飲料玻璃瓶將「毛怪」打到頭破血流，動手毆打的4人全數被警方帶回，讓在場壽星直嘆「好掃興」。

台中市藍男(29歲)與許男(29歲)替友人歡慶生日，約定好主題變裝趴，藍扮演全身藍的怪獸電力公司「毛怪」、許男穿著鼠年應景的「米奇」裝扮，今晨2點多，一行人續攤到北區公園路上的海鮮粥用餐，藍、許酒後音量太大，隔壁不相識的鄭男、利男規勸不聽，雙方大打出手。

變裝的兩人不理會友人與壽星勸架，執意與對方起爭執，但許男喝得太醉，竟將友人「毛怪」誤認為仇人，持可口可樂玻璃瓶往「毛怪」頭上招呼，當場頭破血流；鄭男則到車上拿球棒助勢，一行4人扭打一團。

台中市警局第二分局文正所員警到場，「毛怪」與「米奇」先搭乘計程車離開，只剩鄭男、利男在場，警方循線將兩名變裝男子帶回派出所進行筆錄，藍男經救護人員包紮後婉拒送醫，傷勢無大礙。