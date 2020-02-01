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欠一屁股債搶250萬運鈔車 他開槍卡彈被保全打趴

2020-02-01 07:26聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

廖男欠百萬賭債，持槍搶運鈔的保全，因卡彈被保全打趴壓制，檢方依強盜等罪前起訴廖及...
廖男欠百萬賭債，持槍搶運鈔的保全，因卡彈被保全打趴壓制，檢方依強盜等罪前起訴廖及黃姓同夥。圖／報系資料照
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桃園廖姓男子自稱積欠上百萬賭債，竟鋌而走險持槍到便利商店，朝補運250萬元現鈔的保全員行搶，他對空鳴槍恫嚇見保全不為所動，又朝對方再開第2槍所幸卡彈，結果被保全持警棍打趴、壓制，遭逮後再供出另名黃姓同夥也涉案，檢方偵結依強盜、槍砲等罪嫌起訴廖、黃。

檢警調查，廖男（38歲）積欠賭債，去年11月起就和黃男（44歲）偷機車、竊取車牌，還向他借了2萬元，到台中逢甲夜市和年籍不詳人士，以5萬元買購買1把改造手槍、8顆子彈，經對方指示放在夜市某攤位的面紙盒後，廖、黃再自行到場取貨。

11月27日當天早上8點多，廖獨自騎著贓車並掛上偷來的車牌，到龜山區文化一路的便利商店外埋伏，直到下午2點多，林姓、黃姓保全到超商準備替提款機補運250萬元現金，由黃手提鈔匣，林則站在一旁戒護。

廖尾隨在後見黃補運第4個鈔匣時，突然衝上前要行搶被結林黃制止，廖隨即對空開了1槍，打算威嚇保全不能抗拒，但林員沒退縮，廖竟舉槍打算朝林擊發時卡彈，林隨即抽出警棍打掉他手中的槍枝，2人扭打在地上，一旁熱心民眾見狀也加入制止，警方趕到依現行犯逮補他。

警詢時，廖表示在外欠了上百萬，並供出黃姓友人也有參與，還稱2人原本說好一起下手，當天對方卻臨時反悔，警方當晚循線到黃住家逮人，對於客觀事實也不否認。由於廖第2槍朝著林姓保全擊發，所幸卡彈才未釀傷亡，警方以廖有殺人未遂犯意連同強盜、竊盜等罪嫌一併送辦。

檢方偵訊時，廖男全數坦承，黃則說有借錢給廖買改造手槍、一起偷機車，但行搶運鈔車部分一概稱沒有參與，另現場保全、超商店員以及目擊民眾均指證歷歷，監視器也拍下作案畫面。

殺人未遂部分，檢方查，廖男、林姓保全彼此不認識，沒有仇隙糾紛，廖第1槍對空擊發，第2槍卡彈未能擊發，可見廖並未對林射擊，且廖持槍目的在於強盜補鈔匣，難認他主觀上有殺人犯意，偵結依攜帶凶器強盜未遂、槍砲，及竊盜等罪嫌起訴廖、黃。

保全強盜殺人

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