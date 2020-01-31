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獨／黑馬出線！調查局主秘萬家佛調升副局長

2020-01-31 19:24聯合報 記者張宏業／台北即時報導

調查局前副局長黃迪熹本月屆齡退休，調查局今天公布最新人事升遷名單，副局長由現任主秘萬家佛升任，廉政處長黃義村調升主任秘書，人令2月5日生效；據了解，由於兩岸情勢日趨嚴峻，調查局決定強化據點深耕工作，局長呂文忠認為，萬家佛外勤經驗豐富，可帶領基層面對新型態的反情報挑戰，因此拔擢他升任副局長。

萬家佛表示，很意外會升任副局長，「原本都準備退休了」，但既然接下這個職務，「一定會努力到退休」，未來他的業管職務是國安工作，包括國內安全調查、國家安全維護與反滲透，跟過去辦案有所不同，因此上任後首要工作，就是落實據點深耕地區，面對兩岸環境的改變與挑戰，外勤據點要有創新思維，對國安線索一定要精準掌握。

萬家佛也說，5G時代即將來臨，情報即時性也很重要，未來會利用大數據分析，提升情報掌握的時效性；還有調查官要有辨識「假訊息」的敏感度，對於有違反行政中立言論或訊息，不得任意張貼與轉傳。

萬家佛是調查班19期，他名字的發音與英文「極好」相似，許多同事都叫他「wonderful」，專長是緝毒與偵辦經濟犯罪案件，20年前曾破獲從泰國用蜂蜜桶走私海洛因案，數量多達84公斤，震驚全國。

2017年萬家佛從台南市調查處長平調新北市調查處，僅待7個月又調到有「天下地一處」稱號的台北市調查處，當時高層希望借重他辦案經驗，追查毒品案件，沒多久就偵破史上最大宗600公斤搖頭丸走私案。

調查局去年啟動「四四專案」(意即44年次)，萬家佛調任研究委員會副主任委員，原本計畫準備退休的他，因為好人緣被拔擢出任主秘職務，如今更上一層樓，出任副局長。

調查局主秘萬家佛調升副局長。圖／資料照片
調查局主秘萬家佛調升副局長。圖／資料照片
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