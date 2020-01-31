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1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

網傳民進黨賣口罩賺災難財 刑事局追查貼文網友

2020-01-31 17:10聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

武漢肺炎蔓延，網路流傳民進黨統購口罩批給超商牟利，1個月可賺45億元；民進黨新聞部主任楊懿珊下午赴刑事局提告妨害名譽罪及社會秩序維護法，警方受理分析網路資料，追查貼文者身分。

這則訊息出現在臉書社團「員林人大小事」及「韓國瑜庶民後援會」，指民進黨禁口罩1個月，只有自己可買賣，災難財最好賺，賺的肥滋滋，可能很難放手，民進黨截圖提告。

武漢肺炎蔓延，網路流傳民進黨統購口罩批給超商牟利，1個月可賺45億元，民進黨向刑...
武漢肺炎蔓延，網路流傳民進黨統購口罩批給超商牟利，1個月可賺45億元，民進黨向刑事局提告。記者李奕昕／翻攝
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民進黨口罩武漢肺炎

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