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網傳多起不實疫情訊息 桃園市警局：嚴查嚴辦

2020-01-31 12:57中央社 桃園31日電

武漢肺炎疫情持續延燒，桃園市近日出現多起網路不實訊息，桃園市警局中壢分局今天表示，警方將主動偵辦，並依傳染病防治法，以及刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，移送法辦。

桃園市警局中壢分局副分局長范源正表示，昨天下午經衛生福利部疾病管制署通報，有民眾在網路社群軟體Instagram留言「中壢某醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」的不實訊息。警方立即擴大搜尋比對，查出帳號為中壢區一名23歲朱男所有。

范源正說，警方立即通知朱男到案，訊問後朱男坦承相關疫情是未經查證的假訊息，警方將全案依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。警方也表示，日後將加強查緝，再有發現必將嚴查嚴辦，絕不寬待。

另外，一名蕭姓網友昨天在臉書社團「龍潭人」發文表示，「804醫院收了一個武漢病人，目前安置在醫療大樓4樓隔離，有來醫院的多注意，切記要帶（戴）口罩，本人在醫院經過，親耳聽到護理站說的」。許多民眾看到訊息相當恐慌，紛紛打電話到醫院求證。

桃園國軍總醫院也駁斥這是假訊息，院方表示，若有相關疑似武漢肺炎個案，經篩檢為陽性反應都須立即通報疾管署，但截至今天上午，院方收容的患者中，並沒有確診為武漢肺炎的個案。

桃園市政府衛生局也呼籲民眾，依傳染病防治法規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

武漢肺炎傳染病假消息

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