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兒子開槍傷人 父親涉教唆被檢察官聲押

2020-01-30 23:52聯合報 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

盧姓男子與郭姓友人酒後起爭執不歡而散，盧的未成年兒子不滿郭讓他的父親「漏氣」，涉嫌持改造掌心雷手槍射傷郭後帶槍投案。有人指盧對兒子說「槍給他開下去」，父子都被法辦。

盧姓少年被依涉嫌殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送往基隆地方法院少年法庭審理，法官審訊後，今天午夜諭知責付現在保護少年的盧姓少年伯父。盧父被警方依教唆殺人罪嫌送辦，基隆地檢署檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，盧、郭是舊識，兩人昨晚和其他友人相約在新北市金山區一家小吃店聚餐，持續喝到今天凌晨，眾人都喝不少酒。盧姓少年也在場，席間目睹父親和郭男發生口角衝突，友人勸阻無效，不歡而散。

郭離開小吃店後，今天凌晨3點多步行回到住處附近，遇到盧姓少年持改造掌心雷手槍與盧父「堵人」，盧姓少年在郭住處附近一家農機店前，持槍朝郭連開５槍後逃逸。

郭被射傷後打電話回家給妻子，郭妻得知丈夫受傷衝下樓，見郭傷勢嚴重叫救護車送醫。經檢傷發現身中郭3槍，經救治後生命跡象穩定。

警方獲報封鎖現場偵辦，在案發地點找到5枚彈殼、1顆彈頭。郭向員警說，喝得很醉，不清楚為何被開槍，不知說了什麼話得罪對方。

農機行老闆說，今天凌晨聽到屋外傳出砰砰聲響，以為過年有人放鞭炮沒太在意，沒想到凌晨5點左右開門，看到門外全是警察嚇了一大跳。初六開工因有人在家門口開槍，清洗滿地血跡到下午才能營業，「實在很倒楣」。

盧姓少年今午由父親陪同投案，並交出涉案手槍。少年供稱，不滿郭頻頻「給父親漏氣」，一時氣憤才返家拿槍射傷郭的大腿教訓他。

警方指有目擊者證稱，盧父當時在場，並嗆「槍給他開下去」，將盧父列為教唆共犯，但盧否認教唆，供稱郭語出不遜，一直嗆他出來輸贏。

新北市金山區發生槍擊案，盧姓男子涉嫌教唆殺人未遂，檢察官複訊後聲請羈押禁見。記者...
新北市金山區發生槍擊案，盧姓男子涉嫌教唆殺人未遂，檢察官複訊後聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影
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新北市金山區發生槍擊案，盧姓男子涉嫌教唆殺人未遂，檢察官複訊後聲請羈押禁見。記者...
新北市金山區發生槍擊案，盧姓男子涉嫌教唆殺人未遂，檢察官複訊後聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影
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