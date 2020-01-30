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林口長庚驚傳武漢肺炎病例？ 兩網友傳假訊息遭法辦

2020-01-30 21:21聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

網路流傳林口長庚醫院疑有兩武漢肺炎病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散佈訊息...
網路流傳林口長庚醫院疑有兩武漢肺炎病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散佈訊息的何姓男子、高姓女子依疾病傳染防治法送辦。 聯合報系資料照
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武漢肺炎蔓延，網路流傳林口長庚醫院疑有兩病例，目前實施管制，進出要戴口罩，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散佈訊息的何姓男子、高姓女子，依傳染病防治法函送法辦，正在追查源頭。

據調查，何姓男子（48歲）在工地上班，高姓女子（60歲）是家庭主婦，本月22日在個人臉書分別貼文或上傳錄音檔；兩人隔天至刑事局說明，均稱在LINE看見訊息轉傳，不知是謠言。

警方查出，錄音檔為男姓聲音，不是兩人所為，懷疑從LINE群組開始流傳，持續追查製作錄音檔者。

根據傳染病防治法63條，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，最重開罰300萬元。

武漢肺炎蔓延，網路流傳林口長庚醫院疑有兩病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散...
武漢肺炎蔓延，網路流傳林口長庚醫院疑有兩病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散佈訊息的網友送辦。圖／刑事局提供
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武漢肺炎蔓延，網路流傳林口長庚醫院疑有兩病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散...
武漢肺炎蔓延，網路流傳林口長庚醫院疑有兩病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散佈訊息的網友送辦。記者李奕昕／翻攝
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武漢肺炎蔓延，網路流傳林口長庚醫院疑有兩病例，刑事局受理疾管署告發假訊息，通知散佈訊息的網友送辦。記者李奕昕／翻攝
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傳染病武漢肺炎LINE長庚假訊息

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