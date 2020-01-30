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不爽父親被漏氣 少年開5槍伏擊父友人攜掌心雷投案

2020-01-30 14:05聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市金山今天凌晨3點多發生槍擊案，中午宣告偵破，涉嫌開槍的盧姓少年在父親陪同下投案，他供稱，因見郭姓被害人與其父酒後衝突，不滿郭男「給父親漏氣」，一時氣憤而尾隨被害人返家後，持槍射擊其大腿教訓，並交付改造掌心雷槍枝1把、彈夾1個。警方依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦。

警方調查，盧姓少年今天中午12時，致電金山警分局表示願意投案，隨後在12時15分由其父陪同到案說明，並坦承犯案。盧姓少年表示，他昨晚陪同父親和郭姓男子及友人等在金山區一間小吃店喝酒，席間見郭姓男子（37歲）與其父親酒後起衝突，不滿郭男一直「給父親漏氣」，一時氣憤而尾隨被害人返家後持槍射擊其大腿教訓，並無殺人意圖。

偵查隊長黃清暉表示，盧姓少年坦承槍枝為其所有，分局目前擴大溯源追查槍枝來源及釐清犯案動機，盧姓少年初步供稱，因為不滿父親被漏氣，才教訓對方，他朝腳部連開數槍洩憤。

新北市金山區中正路一家農機行前今天凌晨發生槍擊案，盧姓少年涉嫌持槍向郭男開了5槍，郭男身中3槍，右大腿2、臀部1槍，目前在基隆長庚醫院手術救治中，已無生命危險。

警方在現場找到5枚彈殼、1顆彈頭。警方查出郭姓被害人與盧姓少年的父親一起喝酒，盧姓少年也在場，但酒過三巡後，因言詞發生衝突，盧姓少年不滿郭男一直對父親漏氣，加上也喝了一些酒，因脾氣火暴，替父親打不平，經友人勸阻後仍無效，雙方發生衝突。

郭男離開小吃店後步行返家時，盧姓少年返回車上拿改造掌心雷手槍，一路尾隨到郭男住處附近一家農機店前槍擊郭男後逃逸。郭男被槍擊後打電話回家給老婆告知被槍擊，他老婆衝下樓扶被害人回到附近住處，隨後再下樓由救護車送醫。

不爽父親被漏氣，少年開5槍伏擊父友人攜掌心雷投案。記者游明煌／攝影
不爽父親被漏氣，少年開5槍伏擊父友人攜掌心雷投案。記者游明煌／攝影
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不爽父親被漏氣，少年開5槍伏擊父友人攜掌心雷投案。記者游明煌／攝影
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槍擊金山

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