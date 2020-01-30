販毒遇黑吃黑遭追逐 毒犯撞警機車向警自首

周男去年要販毒給藥腳李男等人，未料對方欲黑吃黑搶毒品，李男的同夥陳男上車後拿辣椒水噴他的臉，他將陳推下車，但陳的手機掉落在周的車上欲取回，駕車猛追周的車，周駕車失控撞到警用機車，周向警自首並求助，台中地檢署今天依販賣毒品未遂罪將周起訴；而李等人所涉搶奪部分，另案偵辦中。

起訴書指出，周男（33歲）去年11月30日凌晨，接獲暱稱「魯夫」的李姓男子透過通訊軟體微信與他聯絡購買K他命及毒咖啡，他就駕車攜帶毒品前往台中市大里區青年高中附近，欲與李男毒品交易。

但李男與友人陳男、邱男及高姓少年謀議搶奪周的毒品，在周男到場後，陳男及高姓少年即上前欲與周毒品交易，周同意由陳進入副駕駛座與他交易，然陳男於上車後，旋即取出隨身的辣椒水朝周的臉部噴灑，要求周交出毒品，經周反擊並將陳推下車後，駕車駛離現場。

因陳男的手機掉落在周的車上，乃由高姓少年的手機定位找尋周的所在，並聯絡周要取回手機，而周也找友人楊男、阿諺陪同，避免遭遇陳男時人單力薄，同日凌晨雙方於台中市火車站附近遭遇，由邱駕車追遭周所駕的車。