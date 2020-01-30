親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

愛滋病個管師涉供毒吸食 違反藥事法遭起訴

2020-01-30 11:08聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

任職北市聯合醫院愛滋病個案管理師的邱智浩，遭警方查出涉嫌提供安非他命給予一名莊姓男子吸食；檢方偵辦時，邱坦承供毒，台北地檢署今依藥事法轉讓禁藥罪將他起訴。邱男另涉嫌販賣二級毒品罪部分，仍偵辦中。

據了解，邱男是北市聯合醫院愛滋病個案管理師，去年10月26日代表院方參加國際研討會；他常在各大期刊發表愛滋病友心路歷程，曾向台北監獄收容人宣導衛教知識。

北檢去年10月間偵辦一起吸毒案時，內勤檢察官訊問吸食者持有的少量安非他命毒品來源時，他供稱安毒是由邱智浩提供，檢方於是分案偵辦。

檢警搜索邱男住處，但他當時出國不在家，委託莊姓男子幫他顧家，檢警在莊男尿液中驗出毒品反應。檢方傳喚邱到案，邱坦承供毒，由於邱提供的安毒數量不多，因此今依藥事法轉讓禁藥罪將他起訴。

此外，警方去年10月中旬查獲一名李姓男子販毒，懷疑還有上游共犯，經2周時間追查，發現邱男販毒嫌疑重大。警方掌握邱男行蹤，得知他10月31日從桃園機場返國，協同航警局在機場逮人，並在他萬華住處，查獲吸食器及255公克安非他命。

據了解，邱男對於毒品來源，始終不肯交待。警方去年11月1日將他移送北檢複訊，檢察官2日聲請羈押，法官諭令以10萬元交保；邱男下午遲遲籌不到錢，數小時後才湊足錢交保。此部分涉犯毒品危害防制條例販賣二級毒品罪，檢方另案偵辦中。

毒品愛滋病桃園機場

延伸閱讀

標示醫療級口罩高價販賣 埔里一家藥局遭檢舉投...

上海專家：抗愛滋病藥物能有效治療武漢肺炎

中信反毒教育基金會呼籲 年節期間留意子女勿試...

偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

相關新聞

新北金山發生槍擊案 男子被開5槍大腿中1槍送醫

2020-01-30 10:19

門沒鎖引賊 6500萬現金全搬走 17天後才報案

2020-01-30 00:06

疑家人說他壞話 縱火害母死姊傷

2020-01-30 00:11

開工日就發生憾事！一男子疑墜落軌道遭普悠瑪撞擊死亡

2020-01-30 11:06

離奇竊案被害人是回收界大盤商 擁整排透天厝

2020-01-30 00:09

新店彩券行兒子縱火燒死母 檢方依殺人罪聲押

2020-01-29 19:46

左營一夜兩刑案 驚傳槍響一男頭流血倒地

2020-01-29 13:16

高雄瑞豐夜市痛毆押人 教訓路線曝光5嫌逼簽和解

2020-01-29 12:09

熱門文章

6500萬元現金遭竊案 警方目前已追回近2千萬贓款

2020-01-29 15:29

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top