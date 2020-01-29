鴛鴦大盜竟外竊得6500萬元 初五開工牢裡過年

新竹縣竹北市一名男子1月7日發現存放於倉庫的新台幣6500萬元不翼而飛，向警方報案後由竹北警分局組成專案小組積極調查，昨天晚間8時20分許，竹北警分局與新竹市第一警分局在南寮地區逮捕竊賊劉男(65年次)及吳女(78年次)，警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物，警詢後依加重竊盜、贓物及毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。圖／竹北警分局提供 分享 facebook

據警方調查，劉男於1月6日駕車尋找作案目標，恰巧看到一棟透天厝大門未上鎖，劉男見機趁隙闖入並跑到頂樓，利用老式連棟透天厝屋頂出入口相連特性，侵入該排相連之透天厝，竊取被害男子置於屋內現金新台幣6500萬元，得手後隨即驅車離開現場。

警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。圖／竹北警分局提供 分享 facebook

經警方組成專案小組，多方蒐證，1月28日向新竹地檢署申請拘票，在吳女居住地分別將吳劉2人逮捕到案，並於查獲新台幣396萬8573元、存摺2本、金手鍊1條、銀樓保單1份、汽車買賣契約書、車鑰匙3支、房屋租賃契約書及安非他命427.4克等證物起出大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。