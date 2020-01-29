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鴛鴦大盜竟外竊得6500萬元 初五開工牢裡過年

2020-01-29 09:13聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹縣竹北市一名男子1月7日發現存放於倉庫的新台幣6500萬元不翼而飛，向警方報案後由竹北警分局組成專案小組積極調查，昨天晚間8時20分許，竹北警分局與新竹市第一警分局在南寮地區逮捕竊賊劉男(65年次)及吳女(78年次)，警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物，警詢後依加重竊盜、贓物及毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。...
警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。圖／竹北警分局提供
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據警方調查，劉男於1月6日駕車尋找作案目標，恰巧看到一棟透天厝大門未上鎖，劉男見機趁隙闖入並跑到頂樓，利用老式連棟透天厝屋頂出入口相連特性，侵入該排相連之透天厝，竊取被害男子置於屋內現金新台幣6500萬元，得手後隨即驅車離開現場。

警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。...
警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。圖／竹北警分局提供
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經警方組成專案小組，多方蒐證，1月28日向新竹地檢署申請拘票，在吳女居住地分別將吳劉2人逮捕到案，並於查獲新台幣396萬8573元、存摺2本、金手鍊1條、銀樓保單1份、汽車買賣契約書、車鑰匙3支、房屋租賃契約書及安非他命427.4克等證物起出大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。

警方呼籲，家中切勿存放大量現金，將大門上鎖或於屋頂共通出入口加裝內鎖，以避免宵小趁機行竊，此外，鑑於不肖分子常偽裝路人在住處附近觀察地形，民眾若發現任何可疑份子出沒，應即撥打110報案電話由警方介入了解，以保財物安全，避免損失。

警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。...
警方現場查獲新台幣396萬8573元大筆贓款、安非他命及汽車買賣契約書等贓證物。圖／竹北警分局提供
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新竹贓款銀樓

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