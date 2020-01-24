新住民煮年菜 內政部長共享異國美食

農曆除夕夜是團圓日，異地遊子回鄉少不了團園飯，內政部部長徐國勇、移民署長邱豐光及新住民姐妹們，一起製作家鄉菜，共同迎接新年春節，並傳達給母國家人在臺受到尊重、安居樂業，快樂生活。

內政部移民署台北市服務站今年邀請越南新住民陳秋柳、印尼新住民林達、緬甸新住民柯珍瑋及張麗英、泰國新住民陳瑪莉等多位新住民一起與徐部長、邱署長歡度新春除夕日，感受臺灣濃郁年節味。

新住民姐妹藉由在內政部一樓大廳煮年菜同樂，並融入各地多元文化，讓民眾體驗越南、印尼、泰國及緬甸等特殊傳統飲食，享用異國美食。新住民姐妹們表示，她們能住在臺灣真的很幸福，因為臺灣是一個充滿多元價值觀的社會，來自各地的新住民都能感受到這份尊重。

緬甸新住民柯珍瑋今年65歲，來台已經25年。回想起當初緬甸社會的不安定，華人失去學習中文的機會，自己帶著兩個幼子和年邁父母遷居台灣。由於先生已經不在，柯珍瑋獨力養家，努力學習各種謀職技能，激勵自己不能倒下。兩個孩子現已大學畢業，宛如「涼拌茶葉」這道菜，吃到最後「苦盡甘來」。

「喜歡茶的朋友可能不知道，茶葉不僅可拿來泡茶，還可以拿來炒菜呢！在緬甸家庭餐桌上，台灣苦澀難下肚的茶葉，卻是一道開胃佳餚」。