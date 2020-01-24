親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

不只初一吃稀飯窮整年 過年破財禁忌一次報你知

發燒、咳嗽…是一般感冒還是武漢肺炎？ 可從2大特點判斷

新住民煮年菜 內政部長共享異國美食

2020-01-24 14:04聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

農曆除夕夜是團圓日，異地遊子回鄉少不了團園飯，內政部部長徐國勇、移民署長邱豐光及新住民姐妹們，一起製作家鄉菜，共同迎接新年春節，並傳達給母國家人在臺受到尊重、安居樂業，快樂生活。

內政部移民署台北市服務站今年邀請越南新住民陳秋柳、印尼新住民林達、緬甸新住民柯珍瑋及張麗英、泰國新住民陳瑪莉等多位新住民一起與徐部長、邱署長歡度新春除夕日，感受臺灣濃郁年節味。

新住民姐妹藉由在內政部一樓大廳煮年菜同樂，並融入各地多元文化，讓民眾體驗越南、印尼、泰國及緬甸等特殊傳統飲食，享用異國美食。新住民姐妹們表示，她們能住在臺灣真的很幸福，因為臺灣是一個充滿多元價值觀的社會，來自各地的新住民都能感受到這份尊重。

緬甸新住民柯珍瑋今年65歲，來台已經25年。回想起當初緬甸社會的不安定，華人失去學習中文的機會，自己帶著兩個幼子和年邁父母遷居台灣。由於先生已經不在，柯珍瑋獨力養家，努力學習各種謀職技能，激勵自己不能倒下。兩個孩子現已大學畢業，宛如「涼拌茶葉」這道菜，吃到最後「苦盡甘來」。

「喜歡茶的朋友可能不知道，茶葉不僅可拿來泡茶，還可以拿來炒菜呢！在緬甸家庭餐桌上，台灣苦澀難下肚的茶葉，卻是一道開胃佳餚」。

柯珍瑋指出，緬甸人會將生茶葉採下用鹽進行醃漬，吃起來軟爛有鹹味，搭配花生、炸蠶豆、芝麻、腰果、豌豆、扁豆、脆蒜片、小蝦米、番茄、魚露、檸檬以及少許食用油、砂糖、辣椒等調味，就是一道「酸、甜、苦、辣、鹹」等五味俱備的料理。這道五味年菜如同她的人生寫照。

內政部長徐國勇與新住民姐妹一起做年菜。圖／移民署提供。
內政部長徐國勇與新住民姐妹一起做年菜。圖／移民署提供。
分享

新住民緬甸茶葉

延伸閱讀

這道年菜背後故事有洋蔥 盧秀燕示範「家傳燉牛...

食譜／大吉大利金桔鮭魚，簡單做寓意年菜

翁山蘇姬輸了 國際法庭判決： 緬甸應立即保護...

迎鼠年品年菜 歐雨修落台語博感情

相關新聞

碎碎念遭喝斥！利剪狂刺兩人

2020-01-24 00:51

罵人屁孩代價！慘遭暴打

2020-01-24 00:51

新法送辦！台中感情糾紛青少年聚集鬥毆警帶回14人

2020-01-23 16:07

中信反毒基金會：小心超級搖頭丸氾濫

2020-01-23 12:13

13青少年聚集鬥毆警撞見 基隆首依刑法妨害秩序罪送辦

2020-01-23 12:08

影／趁警察大選勤務重又忙 毒販想大撈一筆仍落網

2020-01-23 11:18

台灣賭博罪較輕？ 20名韓國年輕人來台設賭網被訴

2020-01-20 15:49

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46

熱門文章

影／驚險影片曝光！小貨車失控歪倒衝車陣 毀5車釀5傷

2020-01-23 15:21

影／國3南下大溪路段2客運車禍 南下大塞車

2020-01-24 10:28

丈夫突喪命外配剩2子相依為命 警暖包6000紅包給溫暖

2020-01-23 15:46

小睡一下…油炸菜包變火燒厝

2020-01-24 00:51

職業賭場流竄 台南警一晚連破獲2場

2020-01-24 12:14

父親命危求警幫忙開道 警火速鳴笛1公里助民撿回一命

2020-01-23 17:29

由愛生恨？他燒他家意外自焚

2020-01-24 00:51

開車小心！國3南下80公里轎車擦撞翻出護欄至邊坡

2020-01-24 13:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top