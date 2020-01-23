影／趁警察大選勤務重又忙 毒販想大撈一筆仍落網

高雄市一幫毒販想趁選舉警務繁重時大撈一票，卻沒想到已遭緊盯多時，檢警趕在農曆新年前一舉攻破毒窟，逮捕主嫌楊姓、黃姓、張姓、洪姓男子、及兩名藥腳，依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦；業經檢方複訊，向橋頭地院聲押楊、黃兩嫌獲准，其餘人等分別諭知3萬元至5萬元不等交保候傳。

據了解，該販毒集團成員多以打臨時工維生，趁業餘時間販毒牟利，近幾個月以來，躲藏北高雄老舊房舍，遊走橋頭、岡山、路竹等地販賣二級毒品安非他命。檢警據情資跟監、埋伏1個多月，16日見時機成熟，同步在橋頭、路竹等3處毒販據點發動搜索行動。

警方亮票入內搜索，原本還在休息的楊嫌等人措手不及，連同朱姓女藥腳、黃姓男藥腳也落網。警方在屋內查獲111包、總毛重191.14公克的安非他命，以及毒品分裝勺、電子磅秤、吸食器、夾鏈袋、帳冊等證物，另外還扣獲2萬9800元現鈔。