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影／趁警察大選勤務重又忙 毒販想大撈一筆仍落網

2020-01-23 11:18聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市一幫毒販想趁選舉警務繁重時大撈一票，卻沒想到已遭緊盯多時，檢警趕在農曆新年前一舉攻破毒窟，逮捕主嫌楊姓、黃姓、張姓、洪姓男子、及兩名藥腳，依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦；業經檢方複訊，向橋頭地院聲押楊、黃兩嫌獲准，其餘人等分別諭知3萬元至5萬元不等交保候傳。

據了解，該販毒集團成員多以打臨時工維生，趁業餘時間販毒牟利，近幾個月以來，躲藏北高雄老舊房舍，遊走橋頭、岡山、路竹等地販賣二級毒品安非他命。檢警據情資跟監、埋伏1個多月，16日見時機成熟，同步在橋頭、路竹等3處毒販據點發動搜索行動。

警方亮票入內搜索，原本還在休息的楊嫌等人措手不及，連同朱姓女藥腳、黃姓男藥腳也落網。警方在屋內查獲111包、總毛重191.14公克的安非他命，以及毒品分裝勺、電子磅秤、吸食器、夾鏈袋、帳冊等證物，另外還扣獲2萬9800元現鈔。

犯嫌等人眼看證據確鑿，自知難逃。初步了解，犯嫌原本見選舉期間，大量警力投入相關勤務，應該無暇顧及偵蒐，想趁隙大撈一票，沒想到仍落網。警方詢後依違反毒品危害防制條例，將4名主嫌、2名藥腳移送橋頭地檢署，並通知3名證人到案說明。楊姓、黃姓犯嫌訊後裁定羈押，其餘人等交保候傳。全案將擴大向上追溯。

一幫毒販窩藏在北高雄老舊房舍販賣安非他命，遭高雄市檢警據情資攻破，楊姓、黃姓主嫌...
一幫毒販窩藏在北高雄老舊房舍販賣安非他命，遭高雄市檢警據情資攻破，楊姓、黃姓主嫌收押。記者賴郁薇／攝影
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一幫毒販窩藏在北高雄老舊房舍販賣安非他命，遭高雄市檢警據情資攻破，楊姓、黃姓主嫌...
一幫毒販窩藏在北高雄老舊房舍販賣安非他命，遭高雄市檢警據情資攻破，楊姓、黃姓主嫌收押。記者賴郁薇／攝影
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