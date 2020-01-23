潤寅詐貸 楊文虎：太座不想住非洲 逃亡破功

潤寅集團負責人楊文虎（中）涉詐貸案潛逃美國，昨天傍晚抵達桃園機場被上銬逮捕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸三八六億餘元赴美國，調查局前天將楊文虎押解返台，台北地院認為王音之未到案、夫妻和共犯間犯意聯絡、行為分工及犯罪所得流向有待釐清，楊的兒子又在美國生活，昨天以有串證、逃亡之虞裁定楊羈押禁見。

另外，台北地檢署意外查出王音之與前立委羅淑蕾是好友，詐貸案爆發前，王為了幫潤寅紓困，陸續向羅借款四千萬元周轉，並開出多張本票擔保。潤寅案爆發後，楊文虎夫婦潛逃出境、債留台灣，包括羅淑蕾的四千萬元。

楊宇晨和王音之胞弟王振賢為避免資產遭銀行查扣，約定用楊宇晨名下的南投豪宅抵償；這幢豪宅位在南投，市價約五千萬元，但豪宅有設定抵押借一千八百萬元，希望另以新民國小董事席次抵償，羅女答應用豪宅抵債，也同意協助還抵押借款，去年七月決定借名登記給養子羅廣偉。

檢方曾以證人傳喚羅女，但她證稱純粹是以屋抵債，否認不法。不過檢方認為，潤寅案爆發後媒體大幅報導，羅不可能不知情，但仍於七月取得楊宇晨房產，將釐清羅淑蕾是否有涉及洗錢罪。

據了解，楊文虎在羈押庭上自爆，非洲有個外商欠他五十萬美金，且非洲國家大多與台灣沒邦交，被抓回台灣的機會不高，原本打算到非洲找外商要錢，順便在當地「定居」，但王音之嫌非洲太落後，堅持要潛逃美國去找兒子，一念之差讓落跑計畫破功，感嘆一切都是天意。

此外，國民黨代理秘書長曾銘宗遭爆料接受陳情，去年協調三家公股銀行讓潤寅貸款展延，致楊文虎、王音之得以潛逃出境。檢調也偵訊楊此事，但楊說，這部分都是老婆去弄的，他不知情。