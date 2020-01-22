120刀活活砍死朋友 脖幾斷裂、顱骨遭砍頭皮還卡刀片

桃園古姓男子向陳姓友人借宿被拒絕，心生不滿竟發狂持菜刀、殺魚刀砍殺陳，下手猛烈砍到脖子幾乎斷裂，還猛刺他胸肺，就連顱骨也留下刀痕，頭皮上甚至卡著刀碎片；法醫鑑定陳全身有120處刀傷，57刀集中在頭、頸，古作案後帶凶刀、血衣到派出所投案，檢方偵結依殺人罪嫌起訴他。

據了解，陳、古之前打零工認識，陳見古無固定居所，基於同鄉情誼好心收留，但後來覺得古工作不積極老是待在家，為此2人多次爭吵，陳負氣將古的衣物行李丟出門外將他趕走，期間古試圖向陳聯絡都未果。

檢警調查，古男（43歲）借宿被陳男拒絕後心生不滿，去年9月18日跑到陳位在中壢長樂街屋外按門鈴，陳上前開門，卻遭古肘擊後腦杓，2人隨即發生扭打，古並衝進廚房左、右各握持著1把菜刀、殺魚刀，先是朝陳的頭、脖子砍劈好幾下，再用左手拿的殺魚刀猛刺他胸部。

陳浴血用雙手阻擋，還不斷大喊「救命！」但古殺紅了眼不顧陳求饒，發狂亂刀攻擊，結果陳大量出血當場就被活活砍死，古仍不罷休，見陳已經倒地失去呼吸心跳，仍繼續用雙刀朝他大體砍劈洩憤，砍到陳脖子幾乎斷裂，冷靜後還到洗手台清洗雙手，脫掉衣服包住行凶刀具逃離。

鄰居聽見打鬥呼救聲，出門查看還撞見沾滿血的古，嚇到立刻打電話報案，古自知難逃帶著刀子徒步至附近派出所投案；警方到場循著樓梯血跡到3樓，由消防破門驚見陳倒臥客廳沙發，氣管、脖頸幾乎被砍斷，牆壁、地板也都是噴濺血跡。

檢方訊時，古坦承借宿遭拒才不滿，拿刀砍殺陳時對方有喊救命、求饒；鄰居則說，聽見金屬敲擊聲持續近20分鐘，還聽到有人大喊了3次「救命」，還看到古打赤膊離開，雙手、褲子上沾染血跡。警方到場勘查發現打鬥痕跡，也採集到古的腳印，身上血跡和陳男DNA相符。

檢方並勘驗凶刀，發現菜刀刀刃明顯變形，還有缺損一角，同時在陳的頭皮找到1塊金屬碎片，經比對和菜刀材質、顏色都相符；法醫解剖指出，陳生前生後共受有120處銳器傷，其中57處甚至集中在頭部，砍到顱骨都有切割痕，可見力道猛烈，左肺也遭2刀刺穿，另胸、背及四肢遍佈大小刀痕。