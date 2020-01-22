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假捕魚真運毒 屏檢查緝718公斤毒品原料起訴船長

2020-01-22 13:16聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東地檢署去年9月接獲情資，指東港籍「振吉財」號漁船涉嫌運毒走私，於是展開布線追緝，後來在漁船靠岸後，由檢察官指揮海巡人員登船檢查，陸續從船艙內起出28袋飼料袋內裝有718公斤的甲基麻黃素等安非他命原料，並循線逮獲陳姓船長及5名外籍漁工，屏檢依違反毒品危害防治條例，對陳姓船長聲押獲准，今天提起公訴。

另針對5名外籍漁工，屏檢偵辦後，認為船上外籍漁工只負責搬運，並不清楚飼料袋內的內容，均不起訴，不過涉嫌開船運毒的陳姓船長，仍無法清楚交代毒品原料來源，檢警正進一步擴大偵辦。

屏東地檢署在去年接獲情資後，立即指派由檢察官楊士逸成立專案小組，指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊及高雄岡山分局共同偵辦，經專案小組多日縝密蒐證，見時機成熟，在漁船靠岸時，向屏東地院聲請搜索票上船搜索，查扣第四級毒品原料共計718公斤等相關物品。

檢警調查陳姓船長去年9月間涉嫌把漁船開至北緯19度40分、東經118度53分的海域，指示不知情的外籍漁工，從另一般漁船搬運裝有毒品原料的28個飼料袋到「振吉號」上。在漁船入港後，再把其中14袋搬至無人使用的鄰船「明OO8號」漁船內藏放，船長隨即到東港一家電動遊戲場飲酒作樂，未料被監控多時的海巡署人員當場拘提，再陸續起出毒品原料。

據檢警估算，這次查扣的毒品原料，可製成約500公斤安毒，市值可達近新臺幣4億元，約可供1千萬人次吸食，所幸被檢警及時攔截。

檢警登船查緝，陸續從船艙內起出28袋飼料袋內裝有718公斤的甲基麻黃素等安非他命...
檢警登船查緝，陸續從船艙內起出28袋飼料袋內裝有718公斤的甲基麻黃素等安非他命原料，並循線逮獲陳姓船長及5名外籍漁工，屏檢依違反毒品危害防治條例，對陳姓船長聲押獲准，今天提起公訴。圖／屏東地檢署提供
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檢警登船查緝，陸續從船艙內起出28袋飼料袋內裝有718公斤的甲基麻黃素等安非他命...
檢警登船查緝，陸續從船艙內起出28袋飼料袋內裝有718公斤的甲基麻黃素等安非他命原料，並循線逮獲陳姓船長及5名外籍漁工，屏檢依違反毒品危害防治條例，對陳姓船長聲押獲准，今天提起公訴。圖／屏東地檢署提供
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