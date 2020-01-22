致命搖頭丸／PMMA死者 會出現吼叫、抽搐症狀

PMMA多以咖啡包方式包裝，並混合3至4種新興毒品。 記者林孟潔／攝影 分享 facebook

基隆一群平常吃搖頭丸的十五至十七歲的少年，二○○六年間買到含PMMA成分的搖頭丸錠劑，服用一顆後仍不夠嗨，持續吃第二、第三顆，最後兩人身體不適，送醫不治；這是最早發現PMMA的紀錄。

檢警二○○九年曾查獲PMMA卅餘公克，二○一五年查獲九六○公克，二○一六年後沒有查獲紀錄，直到去年底ＰＭＭＡ「重出江湖」，並造成多人身亡。

法務部法醫研究所毒物化學組組長林棟樑指出，新興毒品致死案例二○一七年一百人為高峰，隔年降至四十五人；去年一至三季死亡人數四十二人，但第四季飆升到四十二人。

他說，郭姓女模施用毒品後猝死在飯店，體內驗出二級毒品PMA是二○一五至二○一七年致死率高的毒品，PMMA去年底竄起，兩者均為安非他命或甲基安非他命衍伸物，毒性一樣強，因製造者和施用者不清楚成分，吸食過量就可能死亡。

刑事局毒品查緝中心股長吳思翰說，刑事局二○一八年收驗六萬餘包毒咖啡包，去年收驗十萬兩千包，數量大幅成長；鑑定發現咖啡包都混有三至四種新興毒品。去年收驗的毒咖啡包中，七萬三千餘包檢驗出「喵喵」、六萬餘包驗出一粒眠，CEC氯乙基卡西酮有一萬餘包，驗出PMMA成分只有一五三包。

刑事局說，並未發現PMMA走私來台紀錄，已加強情蒐追查，另也不排除是國內製毒工廠自行提煉合成。

高檢署說，施用PMMA致死案例，死者生前多出現神智不清大吼大叫、全身抽搐、全身發熱冒汗、心跳加快等症狀，甚至有人如發酒瘋般以頭部撞擊地板，最後宣告不治。