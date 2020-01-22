台東海邊撿到海洛因…追出9毒梟

去年九月，台東縣南田海邊漂來四十四塊大陸製的海洛英磚，引起台東檢警高度重視。 圖／台東縣大武警分局提供 分享 facebook

毒梟去年九月間搭舢舨到外海接駁海洛因磚搶灘，不料風浪過大，部分毒品掉落大海並飄到台東、屏東海灘，檢警獲報後拾回四十四塊海洛因磚立案調查，循線逮捕林姓男子和貨主謝姓男子等九人，再查獲一五二塊海洛因磚；九名毒犯經檢方訊後全數聲押獲准，擴大追查共犯。

去年九月廿日下午，台東縣大武警分局接獲遊客報案，達仁鄉南田海邊有大批漂上岸的海洛因磚，警方封鎖搜查，拾獲卅二塊印有「雙獅牌」、「興旺發」的泰國金三角海洛因磚，隔天海巡人員又在附近拾獲六塊，廿六日屏東滿州海邊也找到六塊，合計拾獲四十四塊。

檢警第一時間研判是毒梟運毒遺漏，與屏東、台東有地緣關係，利用警政署建置的大數據資料庫過濾七萬多筆資料，並清查南迴公路、屏鵝公路、省道台一線屏東至枋寮路段數百支監視器，過濾數萬格畫面，發現有毒品前科的屏東鍾姓、李姓男子密集往來雙東間涉有重嫌，展開跟監。

九月廿七日，專案小組持搜索票至屏東逮捕鍾、李二人，在鍾住處搜出九十二塊「興旺發」海洛因磚及廿五包安非他命，李的住處查獲六十塊「興旺發」海洛因磚。

兩人被收押後，檢警再追出全案與中南部毒梟林姓男子有關，分析扣案手機和通聯記錄、監視器畫面，去年十二月十七日分別在花蓮、屏東及高雄逮捕林嫌等六人，並查出貨主謝姓男子已潛逃泰國，協請泰國警方逮捕押解回台，七人全數遭法院裁定收押。

檢警調查，嫌犯與毒梟合作，利用泰國籍大型漁船到公海載運來自泰緬邊境毒品，到台灣近海後再指派舢舨小船接駁搶灘小琉球，未料搶灘過程風浪太大，部分毒品掉落海中，漂到屏東滿州及台東南田海邊意外被發現；警方說，「這是老天爺幫忙破案！」