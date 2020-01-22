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強力搖頭丸致死率近100% 1個月奪28命

2020-01-22 00:30聯合報 記者林孟潔／台北報導

國內毒咖啡包問題嚴重，檢警提醒勿食用來路不明相關物品。 圖／聯合報系資料照片
國內毒咖啡包問題嚴重，檢警提醒勿食用來路不明相關物品。 圖／聯合報系資料照片
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強力搖頭丸ＰＭＭＡ捲土重來！台灣高檢署昨天表示，去年十二月有廿八人服用混有ＰＭＭＡ的毒咖啡包致死，年紀最輕的是十七歲少女；這款毒品毒性強到致死率近百分之百，「已經不是毒品，而是毒藥。」提醒年輕人新春期間參加聚會，要避免來路不明的咖啡飲品。

高檢署指出，ＰＭＭＡ致死案例去年底竄升，去年全年新興毒品致死案八十四件，有卅四件為ＰＭＭＡ過量，其中十月一件、十一月五件、十二月廿八件，死者平均年齡廿六點一歲，最小十七歲，毒害地點遍布全台、離島，桃園地區驗出八件最多。

桃園市十七歲少女去年十一月和男友等人到汽車旅館開趴，隔天中午被房務人員發現陳屍房內，全身赤裸趴跪床邊，男友昏倒在床，一旁有笑氣鋼瓶及毒咖啡包。警方原懷疑少女吸食過量笑氣身亡，送驗才發現咖啡包含有ＰＭＭＡ，少女體內也驗出過量ＰＭＭＡ。

檢警說，含ＰＭＭＡ的毒咖啡包突然增加，與製造者有關，研判有集團經過特殊管道取得ＰＭＭＡ後加入毒咖啡包販售，但究竟是製毒工廠還是分裝場混入？仍有待追查，目前並沒有這款管制品流入市面的情資。

高檢署主任檢察官涂達人指出，ＰＭＭＡ是中樞神經興奮劑，是一般搖頭丸ＭＤＭＡ替代物，服用後會產生迷幻效果，但毒性強度高於甲基安非他命，毒性極強，致死率近百分之百。

涂達人說，ＰＭＭＡ多混雜三至四種新興毒品放入咖啡包，輔以流行圖標包裝吸引年輕人購買；因作用時間較ＭＤＭＡ慢，施用者常感覺吃一包沒效果，再吃第二、第三包就因服用過量中毒身亡。

法醫研究所毒物化學組組長林棟樑指出，ＰＭＭＡ和安非他命作用相同，讓中樞神經處於持續興奮狀態，導致心跳加速、血壓增高、發汗，最後體溫高達四十餘度熱衰竭身亡。他說，去年警方送驗二一六五件尿液檢體，僅六件驗出ＰＭＭＡ，活體檢出率低的原因即是因毒性太強，幾乎沒有生還者。

高檢署指出，ＰＭＭＡ嚴重影響國人生命安全，已要求各地檢署加強查緝，並同步聯繫食藥署等單位協助追查毒品來源；相關案件還在追查，因應春節、寒假年輕人聚會多，因此先公開示警，呼籲民眾重視毒品侵害人體的嚴重性。

咖啡毒品寒假熱衰竭

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