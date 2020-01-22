楊蕙如網軍案 背後「業主」浮現

操縱網軍帶風向的「卡神」楊蕙如神隱，下月要開庭。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊外交部駐大阪辦事處，依侮辱公署罪嫌起訴；送審卷證顯示，大阪辦事處長蘇啟誠輕生前，楊蕙如即對特定議題「揮軍」，還曾在群組中質疑下線網軍「『業主』 說好像上面那些都沒有處理…」顯示網軍案背後可能有高人。

台北地院訂下月十四日傳喚楊蕙如。另，楊蕙如被起訴後，檢方再接獲不少檢舉案，楊蕙如口中的「業主」能不能在新一波偵查後浮上檯面，備受關注。

二○一八年九月四日強颱「燕子」重創日本關西，九月六日，ＰＴＴ網站上有網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文替駐日代表謝長廷說項，但批大阪辦事處「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」，附註「以上資訊歡迎轉發」。

大阪辦事處被霸凌，間接導致處長蘇啟誠於九月十四日輕生，檢察官查獲楊蕙如下線共犯蔡福明並扣到蔡的手機，以楊蕙如ＬＩＮＥ暱稱「琪琪」二字搜尋蔡手機中「高雄組」ＬＩＮＥ群組對話紀錄，發現楊女至少從八月三十日起即對特定網文下令、於九月一日在「高雄組」張貼新聞連結後喊話「業主說好像上面那些都沒有處理」。

楊蕙如稱，看過網文後請大家推文，否認操縱網軍，關西事件後有請留言的人吃飯，有時聚餐、有時拿錢給他們吃飯，「沒有對價性」，但蔡福明供出楊蕙如是他「上級」，蔡承認發表大阪空港疏運事件有關網文，楊蕙如看過後在「高雄組」LINE群組指示大家推文。

蔡福明指出，楊蕙如會在「高雄組」貼出文章編號指示要「推」或要「噓」。蔡說「推」表示要讓大家看到文章，「噓」表示批評，「幫高調」表示不要讓文章沉下去，「酸」表示可用諷刺口吻去批評，他也以編號下指令給網軍留言後截圖傳給他，他再向楊蕙如請款。

蔡福明說，他尊稱楊蕙如為「琪姊」，會和楊蕙如討論網軍兵力。

蔡福明另設立「反統義勇軍」群組招募及指揮網軍作戰，他供稱是被ＬＩＮＥ上暱稱「志恩」的人邀請擔任網軍，「志恩」教他「反正就亂嗆帶風向、回文是另外工作、要轉原PO一直寫」，他回稱「很難、這個要練習很多次、才能完整地把風向帶走、然後接著記者抄，功德圓滿。」