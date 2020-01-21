死亡暴增！強力搖頭丸重出江湖 全台通報查緝

毒咖啡包成分複雜，常摻入喵喵、一粒眠、K他命或安非他命，混合施用風險高。圖／本報資料照 分享 facebook

法務部發現與強力搖頭丸有關的死亡案暴增，召集緝毒機關商討對策，刑事局分析，強力搖頭丸不是「新產品」，早被列為毒品，懷疑近期有販毒集團掌握穩定貨源，摻入咖啡包大量賣出，讓強力搖頭丸重出江湖，已通報全台警方加強查緝。

去年11月，17歲盛姓少女被發現猝死在桃園市某汽車旅館，其男友昏倒在旁，房間放有咖啡包及笑氣，警方懷疑兩人吸入過量笑氣，報請檢察官相驗少女遺體，檢出強力搖頭丸成分。

法醫研究所相驗及解剖死亡案，去年10月起短短3個月，從34名死者體內檢出俗稱強力搖頭丸的PMMA成分，相較前年各類新興毒品致死僅45人，顯示強力搖頭丸問題嚴重。

法務部上周召集刑事局、調查局等緝毒六大系統，研討打擊強力搖頭丸，刑事局將從34名死者的交往對象，追查強力搖頭丸來源，包含製毒工廠或走私毒梟，今天通報各縣市警察局，鎖定易涉毒的旅館、酒店及夜店查緝毒品咖啡包。

執法單位不常查獲強力搖頭丸，去年刑事局檢驗10萬2000餘包毒咖啡，只檢出153包含強力搖頭丸成分，法醫研究所檢驗2000多件新興毒品案尿液，強力搖頭丸件數僅占0.002％；警方解讀，強力搖頭丸施用狀況應不普及，但致死率高，可能最近才在毒品市場興起，以致相關死亡案驟增。

警方研判有毒販取得貨源，尚在「萌芽」階段，依過去查緝經驗，國內有製造強力搖頭丸能力，目前無法確認這波來源是走私入境或國內生產。