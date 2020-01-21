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春節維持囚情穩定未返家過年 蔡清祥表達感謝

2020-01-21 21:43中央社 台北21日電

法務部今天召開首次矯正機關首長「遠距視訊會議」，部長蔡清祥與會時特別感謝，為維持囚情穩定，農曆春節期間沒有返家過年並堅守崗位輪班工作的人員。

法務部晚間發布新聞稿指出，矯正機關多位處偏遠、交通不易，農曆春節期間為維持囚情穩定而堅守崗位無法返家過年的人員，蔡清祥為能親自表達期勉與關懷，今天下午3時召開首次矯正機關首長「遠距視訊會議」，會議中由各矯正機關首長依序報告機關的管理狀況。

蔡清祥在訓勉時強調矯正機關應建立機制，避免戒護事故重複發生；落實合理管教，杜絕對收容人的不當處遇；擴大辦理偏遠地區的行動載具接見業務，設施設備要因地制宜、切合需求；監外自主作業對於受刑人的復歸成效備受肯定，應突破盲點，增加參與的人數。

蔡清祥還說，嘉義舊監古蹟是特有的歷史印記，應積極規劃改善既有環境、提升參訪人數，發揮應有的效益；期勉各矯正機關首長以身作則，以創新的思維、務實積極的態度，落實政策方向。

因矯正工作性質特殊，屬於24小時不休息的輪班工作，蔡清祥對此感謝矯正工作人員的辛勞付出，期勉能秉持工作熱忱、持續堅守崗位。

此外，針對新興毒品氾濫，在多名死者體內驗出PMMA（對甲氧基甲基安非他命para-methoxymethamphetamine，俗稱：強力搖頭丸）成分部分，法務部今晚發布新聞稿指出，1月間已由法務部次長張斗輝邀集台灣高等檢察署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局及法務部法醫研究所等相關單位，召開3次會議研商後，做出三項決議。

第一，各檢察及司法警察機關就查獲的混合式毒品加強檢驗，尿液並分送法務部法醫研究所、調查局及內政部警政署刑事警察局檢驗有無PMMA，如有驗出，除函知原送驗機關外，並函送台灣高等檢察署，以利統合指揮查緝。

第二，由台灣高等檢察署統合各地檢察署指揮司法警察機關，全力查緝溯源；第三，各檢察、司法警察機關適時發布新聞，以提醒民眾注意及防範。

高檢署今天下午發布新聞稿指出，近3個月內查獲施用含有強力搖頭丸（PMMA）成分而死亡案例達34件，有鑑於PMMA致死率極高，常混毒於毒品咖啡包，在春節連續假期來臨前，呼籲民眾勿輕易嘗試。

法務部警察

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