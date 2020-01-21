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遭分屍支解大馬女華僑今出殯 雙親淚別

2020-01-21 20:57聯合報 編譯張佑生╱即時報導

在台灣慘遭分屍支解的馬來西亞鄧姓女華僑，21日出殯，在數十名親友陪伴下，走完人生最後一段路。

光華日報報導，由於白髮人不能送黑髮人，因此，在被害者的骨灰甕上靈車前，其母親在父親的攙扶下先離開。在拜祭儀式完畢後，骨灰甕被送上靈車，由弟弟捧著靈位與眾人尾隨靈車，走了一段路後，家屬安排巴士載送親友。

馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。記者廖炳棋╱翻攝
馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。記者廖炳棋╱翻攝
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馬來西亞女華僑分屍案主嫌林國平。記者廖炳棋╱翻攝
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馬來西亞巴士

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