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強力搖頭丸致死率近100%！3個月死34人 最小才17歲

2020-01-21 18:27聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

W飯店命案郭姓女模因體內含有高濃度PMA致死，引起社會關注，而台灣高等檢察署發現另種強力搖頭丸（PMMA）與PMA相似，毒性極強，根據法醫研究所統計，去年10月至12月已有34人身亡，平均年齡才26歲，其中最小的才17歲，高檢署發布示警，提醒民眾農曆春節、寒假來臨，不要輕易嘗試來路不明的咖啡包，以免發生憾事。

高檢署指出，去年因新興毒品身亡的案例共84件，其中34件體內驗出高量的PMMA，地點遍布全台及離島，其中以桃園8件為最多；而PMMA在去年12月一個月內奪走28條人命，10月1人、11月5人，且均為年輕人。農曆春節、寒假來臨，朋友相約開趴機率高，擔心民眾不了解此種毒品的可怕，特地開記者會、發布新聞稿提出警訊。

高檢署主任檢察官涂達人說，PMMA曾經出現過，近期又捲土重來，PMMA是中樞神經興奮劑，但毒性強度高於甲基安非他命以上，毒性極強，且致死率近100%，「已經不是毒品，而是毒藥了」。

他說，PMMA是一般搖頭丸（MDMA）的替代物，服用後產生迷幻效果，且大多以咖啡包包裝，混雜其他3、4種新興毒品服用，但因為作用時間比MDMA慢，因此施用者常覺得吃一包沒感覺，再繼續吃第二包、第三包，因此服用過量而中毒身亡。

高檢署舉例，曾有死者在飯店吸食PMMA及笑氣，出現神智不清大吼大叫，晚間被發現趴臥地面身亡；另有死者在Motel辦轟趴直至隔日中午被發現趴跪床邊，已無心跳送醫不治；其餘死者生前曾發瘋頭撞地板、身體抽搐、亂踢手腳、全身發熱心跳快、翻白眼等症狀，最後送醫均不治。

高檢署主任檢察官涂達人說明PMMA近3個月已造成34人身亡。記者林孟潔／攝影
高檢署主任檢察官涂達人說明PMMA近3個月已造成34人身亡。記者林孟潔／攝影
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PMMA多以咖啡包方式包裝，並混合3至4種新興毒品。記者林孟潔／攝影
PMMA多以咖啡包方式包裝，並混合3至4種新興毒品。記者林孟潔／攝影
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高檢署主任檢察官涂達人。記者林孟潔／攝影
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毒品寒假咖啡

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